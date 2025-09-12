12.5 C
Santiago
17.3 C
Berlin
martes, 23. septiembre 2025
Inicio Events Schweizer Botschaft begeht den Nationalfeiertag
EventsGemeinschaft

Schweizer Botschaft begeht den Nationalfeiertag

924
Von Redaktion

Rund 260 Gäste folgten der Einladung der Schweizer Botschaft in Chile zur Feier des Nationalfeiertags. Höhepunkt des Programms war die Ansprache von Botschafter Markus Dutly, der die Gelegenheit nutzte, sich von den Anwesenden zu verabschieden – seine diplomatische Mission in Santiago endet Ende August. Auch Felipe Sáez Marcuse, Direktor der Europa-Abteilung des chilenischen Außenministeriums, richtete Worte an die Gäste.

Während der zweistündigen Feier erklangen die Nationalhymnen beider Länder. Im Anschluss genossen die Teilnehmenden neben einem festlichen Cocktail auch Schweizer Spezialitäten wie Raclette und Bratwurst, die für ein Stück Heimatgefühl sorgten.

Anmeldung zum Cóndor-Newsletter

Wir senden Ihnen den regelmäßig erscheinenden Newsletter mit unseren Textempfehlungen zu.

Artículo anteriorDas Cuarteto Chiloé bringt Album «Insular» auf deutsche Bühnen
Artículo siguientePorträt – Marlene Burgstaller

Mehr vom Autor

Geschichte

Zum 625. Geburtstag von Johannes Gutenberg

Redaktion - 0
Der Mainzer, der das Wissen für alle öffnete Su invento revolucionó el mundo – sobre su persona se sabe...
Leer más
Nachrichten

Zum Tod von Rosemarie Rometsch

Redaktion - 0
«Ein wahres Symbol der deutsch-chilenischen Gemeinschaft» Von Patricio Coloma, Gründer und Leiter der Hora Alemana in Concepción
Leer más
Gemeinschaft

Das Cuarteto Chiloé bringt Album «Insular» auf deutsche Bühnen

Redaktion - 0
Aktivitäten in Deutschland El Cuarteto Chiloé se encuentra actualmente realizando su primera gira internacional en Alemania, presentando su álbum...
Leer más
- Werbung -

Mehr Lesen

Zum 625. Geburtstag von Johannes Gutenberg

Geschichte Redaktion - 0
Der Mainzer, der das Wissen für alle öffnete Su invento revolucionó el mundo – sobre su persona se sabe...
Leer más

Greta Garbo zum 120. Geburtstag

Videos und Filme Walter Krumbach - 0
«Ich will allein sein» Fue una de las más grandes actrices del cine mudo y de la primera época...
Leer más

Zum Tod von Rosemarie Rometsch

Nachrichten Redaktion - 0
«Ein wahres Symbol der deutsch-chilenischen Gemeinschaft» Von Patricio Coloma, Gründer und Leiter der Hora Alemana in Concepción
Leer más

Deutsch-chilenische Jugendfeuerwehr in Deutschland

Gemeinschaft Dietrich Angerstein - 0
Aktivitäten in Deutschland Auf nach Berlin Los miembros de los grupos juveniles de los cuerpos de...
Leer más
Cargar más

AKTUELLSTE BEITRÄGE

Zum 625. Geburtstag von Johannes Gutenberg

Geschichte Redaktion - 0
Der Mainzer, der das Wissen für alle öffnete Su invento revolucionó el mundo – sobre su persona se sabe...
Leer más

Greta Garbo zum 120. Geburtstag

Videos und Filme Walter Krumbach - 0
«Ich will allein sein» Fue una de las más grandes actrices del cine mudo y de la primera época...
Leer más

Zum Tod von Rosemarie Rometsch

Nachrichten Redaktion - 0
«Ein wahres Symbol der deutsch-chilenischen Gemeinschaft» Von Patricio Coloma, Gründer und Leiter der Hora Alemana in Concepción
Leer más

AKTUELLSTE EVENTS

Schweizer Botschaft begeht den Nationalfeiertag

Events Redaktion - 0
Rund 260 Gäste folgten der Einladung der Schweizer Botschaft in Chile zur Feier des Nationalfeiertags. Höhepunkt des Programms war die Ansprache von...
Leer más

1.000 Gäste beim Nationalfeiertag in der Schweizer Schule

Events Redaktion - 0
Rund 1.000 Gäste nahmen an der Feier zum Schweizer Nationalfeiertag am 1. August an der Schweizer Schule teil. Das Programm begann traditionsgemäß...
Leer más

Festlicher Abend zum Nationalfeiertag im Club Suizo

Events Redaktion - 0
Birgit Krumbach Den Schweizer Nationalfeiertag feierten rund 100 Gäste bei einem festlichen Abend im Wintergarten-Saal des Club Suizo. Der...
Leer más

BELIEBTE KATEGORIE

POSTANSCHRIFT

Rafael Maluenda 1600 Oficina 401 Vitacura Santiago de Chile +56 2 27 52 75 75

FOLGEN SIE UNS

©2020 | Desarrollado por AMS Ltda.

Más historias

Die «Bomba a Vapor Flader»

Redaktion - 0