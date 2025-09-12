Schweizer Botschaft begeht den Nationalfeiertag

Rund 260 Gäste folgten der Einladung der Schweizer Botschaft in Chile zur Feier des Nationalfeiertags. Höhepunkt des Programms war die Ansprache von Botschafter Markus Dutly, der die Gelegenheit nutzte, sich von den Anwesenden zu verabschieden – seine diplomatische Mission in Santiago endet Ende August. Auch Felipe Sáez Marcuse, Direktor der Europa-Abteilung des chilenischen Außenministeriums, richtete Worte an die Gäste.

Während der zweistündigen Feier erklangen die Nationalhymnen beider Länder. Im Anschluss genossen die Teilnehmenden neben einem festlichen Cocktail auch Schweizer Spezialitäten wie Raclette und Bratwurst, die für ein Stück Heimatgefühl sorgten.