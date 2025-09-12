12.5 C
Santiago
17.3 C
Berlin
martes, 23. septiembre 2025
Inicio Gemeinschaft Das Cuarteto Chiloé bringt Album «Insular» auf deutsche Bühnen
GemeinschaftKulturMusik

Das Cuarteto Chiloé bringt Album «Insular» auf deutsche Bühnen

977
Von Redaktion

Aktivitäten in Deutschland

El Cuarteto Chiloé se encuentra actualmente realizando su primera gira internacional en Alemania, presentando su álbum «Insular», una producción que reúne obras inéditas de compositoras y compositores de Chiloé, con un enfoque claro en la identidad sonora del archipiélago.

Die Musiker mit der chilenischen Botschafterin Magdalena Atria und dem Kulturattaché Carlos Medina 

(sik) Das Cuarteto Chiloé befand sich vom 31. Juli bis 9. August 2025 auf seiner ersten internationalen Tournee in Deutschland. Die vier Musiker präsentierten ihr Album «Insular», eine Produktion, die bisher unveröffentlichte Werke von Komponistinnen und Komponisten aus Chiloé vereinte und die klangliche Identität des Archipels in den Mittelpunkt stellte.

Die Gruppe, bestehend aus José Astudillo (Violine), Saruy Concha (Violine), Natalia Carrillo (Bratsche) und Ariel Sotomayor (Cello), begann ihre Tour am 2. August in Berlin mit einem Konzert im Kulturzentrum in Steglitz-Zehlendorf.

Die vier Musiker erhielten vom Publikum viel Applaus und positive Rückmeldungen «für die innovative, emotionale und stark mit ihrer Heimatregion verbundene Aufführung».

In Berlin traf das Quartett zudem auf in Deutschland lebende chilenische Musikerinnen und Musiker, die sich besonders von der Musik beeindruckt zeigten, die die Kultur und den Klang des Südens Chiles aufgriff.

In der Villa Ichon in Bremen

Anschließend trat das Cuarteto Chiloé in Bremen auf. Am 5. August gab das Quartett ein intimes Konzert in der Villa Ichon, wo erneut die Kraft ihres musikalischen Ausdrucks gelobt wurde. Am 6. August nahmen sie an einem Meisterkurs mit Annette Walther teil, einer der beiden Violinistinnen des renommierten Signum Quartetts, und traten anschließend im Signum Open Space auf.

Die Tour endete am 8. August mit zwei Konzerten in Bremen: in der Kapelle des St. Joseph-Stift und in der Villa Ichon. Die Musiker beschrieben die Reise als «eine unglaubliche und tief prägende Erfahrung».

«Wir haben hart gearbeitet, damit diese Musik weitergetragen wird. Es war eine große Verantwortung, aber auch viel Freude, Chile mit den aus Chiloé stammenden Kompositionen zu vertreten», erklärten die Musiker.

Das Projekt wurde durch das Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio unterstützt.

Fotos privat

Anmeldung zum Cóndor-Newsletter

Wir senden Ihnen den regelmäßig erscheinenden Newsletter mit unseren Textempfehlungen zu.

Artículo anteriorSchryver Logistics transportiert 35.000 Kilo Teleskop-Technik
Artículo siguienteSchweizer Botschaft begeht den Nationalfeiertag

Mehr vom Autor

Geschichte

Zum 625. Geburtstag von Johannes Gutenberg

Redaktion - 0
Der Mainzer, der das Wissen für alle öffnete Su invento revolucionó el mundo – sobre su persona se sabe...
Leer más
Nachrichten

Zum Tod von Rosemarie Rometsch

Redaktion - 0
«Ein wahres Symbol der deutsch-chilenischen Gemeinschaft» Von Patricio Coloma, Gründer und Leiter der Hora Alemana in Concepción
Leer más
Events

Schweizer Botschaft begeht den Nationalfeiertag

Redaktion - 0
Rund 260 Gäste folgten der Einladung der Schweizer Botschaft in Chile zur Feier des Nationalfeiertags. Höhepunkt des Programms war die Ansprache von...
Leer más
- Werbung -

Mehr Lesen

Zum 625. Geburtstag von Johannes Gutenberg

Geschichte Redaktion - 0
Der Mainzer, der das Wissen für alle öffnete Su invento revolucionó el mundo – sobre su persona se sabe...
Leer más

Greta Garbo zum 120. Geburtstag

Videos und Filme Walter Krumbach - 0
«Ich will allein sein» Fue una de las más grandes actrices del cine mudo y de la primera época...
Leer más

Zum Tod von Rosemarie Rometsch

Nachrichten Redaktion - 0
«Ein wahres Symbol der deutsch-chilenischen Gemeinschaft» Von Patricio Coloma, Gründer und Leiter der Hora Alemana in Concepción
Leer más

Deutsch-chilenische Jugendfeuerwehr in Deutschland

Gemeinschaft Dietrich Angerstein - 0
Aktivitäten in Deutschland Auf nach Berlin Los miembros de los grupos juveniles de los cuerpos de...
Leer más
Cargar más

AKTUELLSTE BEITRÄGE

Zum 625. Geburtstag von Johannes Gutenberg

Geschichte Redaktion - 0
Der Mainzer, der das Wissen für alle öffnete Su invento revolucionó el mundo – sobre su persona se sabe...
Leer más

Greta Garbo zum 120. Geburtstag

Videos und Filme Walter Krumbach - 0
«Ich will allein sein» Fue una de las más grandes actrices del cine mudo y de la primera época...
Leer más

Zum Tod von Rosemarie Rometsch

Nachrichten Redaktion - 0
«Ein wahres Symbol der deutsch-chilenischen Gemeinschaft» Von Patricio Coloma, Gründer und Leiter der Hora Alemana in Concepción
Leer más

AKTUELLSTE EVENTS

Schweizer Botschaft begeht den Nationalfeiertag

Events Redaktion - 0
Rund 260 Gäste folgten der Einladung der Schweizer Botschaft in Chile zur Feier des Nationalfeiertags. Höhepunkt des Programms war die Ansprache von...
Leer más

1.000 Gäste beim Nationalfeiertag in der Schweizer Schule

Events Redaktion - 0
Rund 1.000 Gäste nahmen an der Feier zum Schweizer Nationalfeiertag am 1. August an der Schweizer Schule teil. Das Programm begann traditionsgemäß...
Leer más

Festlicher Abend zum Nationalfeiertag im Club Suizo

Events Redaktion - 0
Birgit Krumbach Den Schweizer Nationalfeiertag feierten rund 100 Gäste bei einem festlichen Abend im Wintergarten-Saal des Club Suizo. Der...
Leer más

BELIEBTE KATEGORIE

POSTANSCHRIFT

Rafael Maluenda 1600 Oficina 401 Vitacura Santiago de Chile +56 2 27 52 75 75

FOLGEN SIE UNS

©2020 | Desarrollado por AMS Ltda.

Más historias

Wieder «Schulbraten» an der DS Punta Arenas

Redaktion - 0