Zwei Teams der DS Santiago sichern sich erste Plätze

El Colegio Alemán de Santiago volvió a cosechar destacados éxitos en el prestigioso Intelligent Ironman Creativity Contest (IICC) en Taiwán: dos equipos resultaron ganadores en su categoría y convencieron por su creatividad, espíritu de equipo y capacidad de innovación tecnológica.

Beim diesjährigen Wettbewerb Intelligent Ironman Creativity Contest in Taiwan hinterließen die Schüler der DS Santiago erneut Eindruck: Team Tita gewann den ersten Platz im Main Project, während das Team Licancabur den Main Project Design Award erhielt. Damit knüpft die Schule an die außergewöhnlichen Erfolge ihrer Nachwuchstalente an: Bereits 2024 hatte die DS Santiago einen bemerkenswerten Rekord aufgestellt, da zwei ihrer Teams den ersten beziehungsweise dritten Platz erreichten – ein bislang einmaliger Erfolg für Chile.

Der Intelligent Ironman Creativity Contest ist ein einzigartiger Wettbewerb, der junge Menschen aus aller Welt dazu einlädt, ihre Fähigkeiten in Problemlösung, Führungsstärke, Zusammenarbeit und kritischem Denken durch kreative und innovative Leistungen unter Beweis zu stellen. Über mehrere Tage hinweg stellten sich die Teilnehmer multidisziplinären Herausforderungen, die Einfallsreichtum, Teamarbeit und Resilienz erfordern.

Am 19. Juli hatten die elf Schüler und ihre Lehrerin in Santiago ihre 14-tägige Reise nach Taiwan angetreten, um am Intelligent Ironman Creativity Contest teilzunehmen. Der Wettbewerb wird von der National Taiwan University gemeinsam mit dem taiwanischen Bildungsministerium und der Regierung Taiwans seit mehr als 20 Jahren organisiert.

Am 21. Juli legten die Schüler – begleitet von der Fachbereichsleiterin für Technologie, Patricia Lagos – vor ihrem endgültigen Ziel einen Zwischenstopp in Tokio ein, wo sie Gelegenheit hatten, die Stadt zu erkunden. Sie besuchten historische Tempel, Museen für Kunst und Technologie und tauchten in die kulturelle Vielfalt Asiens ein.

Quelle und Foto: Corpeduff