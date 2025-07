Deutschsprachige Gemeinde Sankt Michael 

Pfarrer Erich Hauck feiert sein 60-jähriges Priesterjubiläum

Desde el año 2016, el padre Erich Hauck acompaña a la comunidad católica de habla alemana Sankt Michael en la celebración de la misa dominical. Recientemente, la comunidad celebró junto a él su 60.º aniversario de sacerdocio.

Am 27. Juni 1965 wurde Erich Hauck in der Michaelskirche in Würzburg vom Diözesanbischof Josef Stangl zum Priester geweiht. Die Gemeinde Sankt Michael feierte mit ihm am Sonntag, 29. Juni, dieses 60-jährige Jubiläum.

Erich Hauck ist in einer katholischen Familie aufgewachsen. In der Kirche war sein Vater Sakristan, das heißt, er unterstützte den Pfarrer bei Gottesdiensten und sorgte dafür, dass alles für die Messe vorbereitet war. Nach dem Schulbesuch im Seminar in Würzburg entschloss er sich schließlich ins Priesterseminar einzutreten und studierte Theologie in Würzburg und München.

Nach seiner Weihe 1965 wurde er als Kaplan in Heimbuchenthal, Baunach und Haßfurt, Orte in Unterfranken, Bayern, eingesetzt. Als sich nach dem Zweiten Vatikanischen Konzil die Möglichkeit eröffnete, als Diözesanpriester in die Missionen entsandt zu werden, bat er um die Entsendung nach Lateinamerika. Nach einem Studium 1970 am Lateinamerika-Institut in Löwen, Belgien, ging er im Rahmen der Adveniat-Aktion «Fidei Donum» als Missionar nach Südamerika, wo er 1971 seinen ersten Einsatz als Missionspfarrer in der Anden-Pfarrei San Miguel de Bolívar in Ecuador fand. 1974 folgte darauf seine Entsendung in die Pfarrei Nuestra Señora de la Medalla Milagrosa in der Erzdiözese Santiago im Stadtteil Quinta Normal.

1984 ging es für ihn dann nach Puerto Rico, wo er in der Pfarrei Guayanilla wirkte und für die Diözese Ponce ein Bildungshaus einrichtete. Er merkte aber bald, dass ihm vor allem der chilenische Humor fehlte sowie das dortige Klima, das eher dem in Deutschland ähnelte. Im Jahr 1994 kehrte der Geistliche daher nach Chile zurück und fand in der Pfarrei Nuestra Señora del Carmen in Quilicura einen neuen Einsatzort. Dort wirkte er außerordentlich fruchtbar. Er arbeitete mit einer großen Zahl von Jugendlichen und wurde mit der Gründung einer neuen Pfarrei in Quilicura beauftragt. Diese entstand im Jahr 2000 mit der Pfarrei Sagrada Familia de Quilicura, die rund 50.000 Gläubige umfasst, und die 2014 geweiht wurde. Für seinen 23-jährigen Dienst und seine fruchtbare Pastoral- und Jugendarbeit in der Gemeinde in Quilicura wurde er 2023 vom Erzbistum mit dem Cruz del Apóstol Santiago ausgezeichnet.

Statt in den wohlverdienten Ruhestand zu gehen, wurde er 2016 vom Erzbischof von Santiago, Kardinal Riccardo Ezzati, gebeten, die sonntäglichen Messen in der deutschsprachigen katholischen Gemeinde Sankt Michael im Stadtteil Providencia zu feiern – was er bis heute gewissenhaft und mit spirituellem Eifer tut.

Zur Jubiläumsfeier seiner Priesterweihe kamen auch Gäste aus seiner ehemaligen Gemeinde in Quilicura, Sagrada Familia, die Pfarrer Erich Hauck – so wie auch die Gemeindemitglieder von Sankt Michael – sehr schätzen.