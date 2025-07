Catalina Vidaurre feiert zwei internationale Siege 

La ciclista chilena de mountain bike Catalina Vidaurre Kossmann del equipo JAC continúa su racha de éxitos en Europa: en la quinta etapa de la Copa Internazionali Series di Esanatoglia en Italia se aseguró con autoridad el primer lugar.

(sik) Catalina Vidaurre feierte am 6. Juli ihren zweiten internationalen Sieg in Folge bei der italienischen MTB-Serie, nachdem sie bereits zuvor die vierte Etappe in Chies d’Alpago am 28. Juni für sich entschieden hatte. Zusammen mit ihrem Bruder Martín Vidaurre gehört sie zu den besten südamerikanischen Mountainbikern. Der 25-Jährige sicherte sich am 22. Juni den Siegerpokal im «Elite World Cup» der Union Cycliste Internationale (UCI) im Mountainbike-Sport in den italienischen Alpen.

Das Cross-Country-Rennen der UCI fand bei sonnigem Wetter in der hügeligen Umgebung von Esanatoglia nahe Perugia statt. Rund 60 Fahrerinnen – aus den Elite-, Pro- und Amateurkategorien – gingen an den Start. Nach Catalina (1:29:02) belegten am 6. Juli die Italienerinnen Nicole Pesse (1:32:20) und Lucia Bramati (1:34:13) die Plätze zwei und drei.

Der Doppelsieg in Italien ist Teil von Vidaurres gezielter Vorbereitung auf die kommenden Rennen des UCI Mountainbike World Cups. Zuvor hatte sie in Brasilien bei der Copa Internacional de Araxá den zweiten Platz belegt und beim UCI-Weltcup in Leogang (Österreich) Rang 27 erreicht.

Die Mountainbikerin und Team-JAC-Botschafterin bereitet sich intensiv mit einem Training in der Skistation La Parva vor, gemeinsam mit ihrem Bruder Martín und weiteren Elite-Fahrern.