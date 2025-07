Neues Buch von Ricardo Gevert erschienen

«Martina de Chamiza» – ein Roman mit Wahrheit und Herzblut

Ricardo Gevert Detto es bien conocido en la comunidad chileno-alemana. Muchos lectores recordarán sin duda sus éxitos deportivos: récords y medallas en lanzamiento del disco, bala y jabalina en Chile, tanto para el Club Manquehue y el Colegio Alemán de Santiago como a nivel sudamericano. En vóleibol, fue cuatro veces campeón nacional de clubes a finales de los años 70 y principios de los 80. Durante más de una década se dedicó a la gestión de este deporte en el Club Deportivo Manquehue.

Autor Ricardo Gevert Detto

Väterlicherseits kam der erste der Familie, Hermann Gevert Timm, 1899 aus Hamburg nach Chile und wurde zum Vertreter der deutschen Firma Bayer ernannt, um vor allem «Aspirin» in Chile, Peru und Bolivien einzuführen. Die Familie Gevert hat über vier Generationen leidenschaftlich Leistungssport getrieben und Chile bei unzähligen Gelegenheiten in verschiedenen Sportarten vertreten. So auch Ricardo, der als ältester von Dieter Geverts drei Söhnen 1957 in Santiago geboren wurde.

Autodidakt in ständiger Entwicklung

Einen Namen hat sich Ricardo Gevert aber auch beruflich gemacht: Nach seinem Abschluss an der Deutschen Schule in Santiago 1974 wurde er Industriekaufmann mit Abschluss in Deutschland, fühlt sich aber als Autodidakt in ständiger Entwicklung.

«Martina de Chamiza» führt uns in das südliche Chile zu Beginn des 20. Jahrhunderts, wo die Geschichten der deutschen Siedler und der lokalen Gemeinschaften zu einem reichen kulturellen Teppich verwoben sind. Durch die Augen von Martina Dunkelos wird der Leser in eine Welt voller Herausforderungen, Träume und Entdeckungen mitgenommen. Martina, geboren in einer stürmischen Nacht, ist die Protagonistin dieser Geschichte. Ihr Leben spiegelt die Hartnäckigkeit derer wider, die auf der Suche nach einer neuen Heimat mit schwierigen Wetterbedingungen und kulturellen Barrieren zu kämpfen hatten. Im Laufe ihres Heranwachsens wird Martina zu einem Symbol für Mut und Beharrlichkeit und erkundet ihre Identität in einem Umfeld, in dem deutsche und chilenische Traditionen nebeneinander bestehen. Der Roman fängt das Wesen einer Zeit des Wandels ein, in der menschliche Beziehungen Brücken zwischen verschiedenen Welten sind. Mit liebenswerten Charakteren und lebendigen Schauplätzen bietet «Martina de Chamiza» einen tiefen Einblick in die Kämpfe und Erfolge derjenigen, die ihr Schicksal in fernen Ländern geschmiedet haben. Dieses Werk ist eine Hommage an die Stärke des menschlichen Geistes, die Bedeutung der familiären Wurzeln und der Vermächtnisse. Der Roman ist kompakt und verpackt eine reichhaltige Erzählung in ein knappes Format. Für alle, die eine bewegende Geschichte suchen, bietet dieses Buch ein unvergessliches literarisches Erlebnis, bei dem jede Seite den Leser einen weiteren Schritt auf Martinas Reise der Selbstfindung und Versöhnung mit ihrem kulturellen Erbe begleitet.

Er hatte verschiedene leitende Positionen in Chile und im Ausland inne, hauptsächlich in der chemischen Industrie, in der Strategieberatung und im Bildungsmanagement. «Ich bin in Chile geboren und wurde dort ausgebildet, habe aber auch eine gute Dosis deutscher Kultur und Bildung erhalten. In Deutschland lernte ich eine der erfolgreichsten strategischen Denkweisen mit einer eher europäischen Perspektive kennen: die Hidden Champions, das strategische Herz des deutschen Mittelstands.» Von 2008 bis Ende 2016 war Ricardo Gevert Geschäftsführer der Corporación Educacional Federico Froebel sowie unter anderem Mitglied des Verwaltungsrats des Colegio Alemán de Santiago und des Colegio Alemán Chicureo. Aktiv unterstützte er Institutionen wie Insalco, LBI und den Cóndor, wo er tiefgreifende strukturelle, organisatorische und wachstumsbezogene Veränderungen leitete und begleitete.

«Mein Berufsleben drehte sich immer um die strategische Beratung und die Entwicklung von Organisationen, die innovativ sein wollen. Als Interim Director für Institutionelle Entwicklung an der Deutschen Schule Valparaíso helfe ich heute dem Vorstand, Governance, Strategie und Struktur zu festigen. Im Wesentlichen arbeite ich auch daran, neue Ressourcen und Ideen zu erschließen, um zukunftsfähige Bildungsprojekte und Initiativen zu unterstützen, die über den laufenden Haushalt nicht zu finanzieren sind. Dies ermöglicht mir, etwas wirklich Sinnvolles zu bewirken», erklärt er.

Das Schreiben, seine Leidenschaft

Ricardo Gevert begann schon in jungen Jahren zu schreiben. «Ich merkte schnell, dass es eine erstaunliche Möglichkeit war, meine Gedanken zu verlangsamen und Ideen wirklich zu verarbeiten – super hilfreich für einen kreativen, oft hyperaktiven Geist wie meinen! Im Laufe der Jahre habe ich immer wieder Ideen und Reflexionen gesammelt, zuerst in privaten Dateien, dann auf meinem Blog.» Seine große Leidenschaft, das Schreiben, legte er allerdings jahrzehntelang auf Eis, während er sich auf seine Karriere, den Sport und vor allem auf seine Familie konzentrierte – er hat drei Kinder und heute sieben Enkel.

Seine ersten veröffentlichten Bücher hatten mit der Geschäftswelt zu tun: «Herramientas para Coaches» und «Turbo para Pymes». Es folgte sein erster Roman, «Anima(te)», und dann «Pegas en Chilensis», sein bisher größter Erfolg – eine Sammlung von Kurzgeschichten über verschiedene Berufe, alle in lustiger Form und mit übertriebenem Gebrauch von chilenischem Slang erzählt. In jüngster Zeit hat er sich wieder dem Roman gewidmet, mit «El Diablo en la Perrilla», «Pemba y el Espejo del Infinito» und nun «Martina de Chamiza».

«Diese Geschichte hat eine ganz besondere Bedeutung für mich. Ein Teil der Inspiration stammt direkt aus Erzählungen meiner Großmutter väterlicherseits, Marta Schwarzlose. Sie war die Tochter deutscher Einwanderer, 1904 in Chamiza geboren, und diese frühen Jahre haben sie sehr geprägt. Obwohl ich ihre Erlebnisse als Grundlage genommen habe, ist es wichtig zu wissen, dass ein Großteil des Romans reine Fiktion ist – meine eigene Vorstellung davon, wie diese Zeiten gewesen sein könnten. Es ist ein Roman, kein Geschichtsbuch, aber er ist sicherlich von viel Wahrheit und Herzblut durchdrungen. Ich denke, es ist eine Geschichte, die bei verschiedenen Altersgruppen Anklang findet, aber sie ist wahrscheinlich am besten für Leser ab 14 Jahren geeignet, die ihre Tiefe und die Themen, die sie behandelt, wirklich verstehen können», so der Autor Ricardo Gevert Detto, der sich selbst als autodidaktisch, kreativ, frei, spirituell, systematisch, strategisch, fröhlich, optimistisch, ausdauernd, respektvoll und philosophisch vielseitig beschreibt.

Erhältlich bei Amazon: https://a.co/d/eTYQcOi