Hace 100 años, Oskar Barnack revolucionó la fotografía con su invento: la cámara Leica en formato de pequeño cuadro, que salió al mercado en 1925 y sentó las bases para las cámaras modernas de formato pequeño. La empresa Leica Camera AG, con sede en Wetzlar, celebra este aniversario con una edición especial.

Oskar Barnack (1879–1936)

(sik) Das Optische Institut wurde 1849 von Carl Kellner in Wetzlar gegründet und entwickelte sich unter Ernst Leitz I ab 1869 zu den Ernst Leitz Werken, die zunächst Mikroskope herstellten. Um die Jahrhundertwende begann das Unternehmen, auch Ferngläser, professionelle Filmkameras und weitere optische Geräte zu produzieren.

Der deutsche Feinmechaniker Oskar Barnack (1879–1936) arbeitete nach Ausbildung und Wanderjahren ab 1911 bei Ernst Leitz in Wetzlar. Als Leiter der Filmkameraentwicklung erfand er 1913/14 in seiner Freizeit eine kompakte Fotokamera, die mit 35-mm-Film im Kleinbildformat 24 × 36 mm arbeitete.

Eine Leica aus dem Jahr 1924

foto: dpa

1920 übernahm Ernst Leitz II die Unternehmensführung und begann vier Jahre später trotz wirtschaftlicher Schwierigkeiten mit der Serienproduktion der Leica. Auf der Leipziger Frühjahrsmesse 1925 stellte das Unternehmen die Kamera erstmals vor, die schnell ein großer Erfolg wurde. 1926 folgte die Entwicklung des ersten Diaprojektors für das Kleinbildformat.

Barnack litt an Asthma, was ihn zur Entwicklung einer handlichen Kamera motiviert hatte. Er starb 1936 an einer Lungenentzündung. Ein Museum in seinem Geburtsort Lynow erinnert an ihn, und ein früher Prototyp seiner Leica erzielte 2022 einen Rekordpreis bei einer Auktion.

Die Leica Camera AG hat ihren Hauptsitz weiterhin in Wetzlar, im Leitz-Park, produziert hochwertige Kameras und Objektive und beschäftigt rund 700 Mitarbeiter. Im Leitz-Park befindet sich zudem ein Museum zur Geschichte der Leica. Am 26. Juni stellte das Unternehmen eine limitierte Leica M11 Sonderedition zum 100-jährigen Jubiläum der Serienproduktion vor.