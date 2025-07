Von der Unterdruckkammer bis zum künstlichen Unterarm

Sauerbruch fue un cirujano alemán del siglo XX reconocido mundialmente sobre todo en el campo de la cirugía torácica. Sus trabajos fueron pioneros en el desarrollo de nuevas técnicas quirúrgicas.

Hans Ferdinand Sauerbruch wurde vor 150 Jahren, am 3. Juli 1875, in Barmen (heute ein Stadtteil von Wuppertal) geboren. Nach dem frühen Tod seines Vaters fand er Unterstützung bei seinem Großvater in Elberfeld, wo er die Volksschule besuchte und später auf das Realgymnasium wechselte. Nach dem Abitur studierte er Naturwissenschaften in Marburg und absolvierte im Jahr 1896 erfolgreich die für ein Medizinstudium erforderliche Prüfung am altsprachlichen Gymnasium in Mülheim an der Ruhr. Seine Ausbildung führte ihn durch verschiedene Universitäten, darunter Marburg, Jena und Leipzig, wo Sauerbruch 1901 das Staatsexamen bestand und die für das Gebiet des Deutschen Reiches gültige Approbation als Arzt erhielt.

1902 begann er bereits, sich mit den Ursachen und Behandlungsmöglichkeiten des Pneumothorax (der sogenannten Luftbrust) zu beschäftigen und veröffentlichte seine ersten wissenschaftlichen Arbeiten. 1905 habilitierte Sauerbruch sich als Privatdozent für Chirurgie an der Breslauer Universität und wurde bald Oberarzt. Angespornt durch seinen Chef Mikulicz, der eine Möglichkeit suchte, Operationen an der Speiseröhre bei offenem Brustkorb durchzuführen, begründete er nach mehreren Misserfolgen mit der von ihm entwickelten Unterdruckkammer die Thoraxchirurgie. Für viele Tuberkulosekranke, vor allem für solche mit einseitiger schwerer Tuberkulose, war damit eine chirurgische Therapie denkbar.

In Greifswald lernte er den Pharmakologie-Professor und Geheimrat Hugo Schulz sowie dessen Tochter Adeline kennen, die wissenschaftlich mit ihrem Vater arbeitete. Sie heirateten 1908 und bekamen fünf Kinder. Sauerbruchs Ehefrau übernahm 1915 auch die Organisation und Verwaltung einer von Sauerbruch in Zürich neugegründeten Privatklinik. Sie tippte den von ihrem Ehemann diktierten Text für sein erstes großes Werk über die Chirurgie der Brustorgane auf einer immer mitgeführten Schreibmaschine. Ende der 1930er Jahre ließ Sauerbruch sich scheiden und heiratete 1939 seine Kollegin Margot Großmann.

Ab 1915 leitete Sauerbruch das der Chirurgischen Universitätsklinik in Greifswald angeschlossene Reservelazarett. Er entwickelte eine Methode der Versorgung von Amputierten und erforschte die Nutzung der nach einer Amputation noch vorhandenen Muskeln zur Steuerung beweglicher Prothesen. Ausgangspunkt war dabei auch eine «Eiserne Hand» des Götz von Berlichingen, die ihm von dessen Familie zu Forschungszwecken überlassen wurde. Nach einer Zeit in München wechselte Sauerbruch 1928 an die Berliner Charité, wo er bis zu seiner Emeritierung im Jahr 1950 die chirurgische Universitätsklinik leitete.

Keine zwei Wochen nach der bedingungslosen Kapitulation der Wehrmacht setzte die Sowjetische Militäradministration in Deutschland im neu errichteten Berliner Magistrat den ehemaligen Generalarzt und Staatsrat Sauerbruch als Stadtrat für das Gesundheitswesen ein. Doch schon bald wurde er – auf Drängen der Amerikaner – vom Alliierten Kontrollrat seines Amtes enthoben. Der Vorwurf lautete, er habe zur Stärkung des Ansehens der nationalsozialistischen Diktatur beigetragen. Ein 1949 gegen Sauerbruch eröffnetes Entnazifizierungsverfahren endete mit seinem Freispruch.

Noch in seinem Todesjahr erschienen Sauerbruchs heiter-melancholische Erinnerungen «Das war mein Leben», die hohe Auflagen erzielten und 1954 verfilmt wurden. Ferdinand Sauerbruch verstarb am 2. Juli 1951, einen Tag vor seinem 76. Geburtstag in Berlin an den Folgen einer Zerebralsklerose und wurde auf dem Friedhof Wannsee beigesetzt.

Hans Ferdinand Sauerbruch war einer der bedeutendsten und einflussreichsten Chirurgen des 20. Jahrhunderts. Seine wichtigsten Leistungen liegen im Bereich der Thoraxchirurgie, wo er innovative chirurgische Techniken für Eingriffe am offenen Thorax entwickelte. Besonders hervorzuheben ist Sauerbruchs Beitrag zur Behandlung der Lungentuberkulose. Durch seine Forschungen und operative Praxis trug er dazu bei, die chirurgische Therapie dieser Erkrankung zu verbessern und die Lebensqualität der Patienten zu erhöhen. Darüber hinaus

entwickelte Sauerbruch den «Sauerbruch-Arm», eine Unterarmprothese für Kriegsversehrte, die dank ihrer Konstruktion eine bemerkenswerte Bewegungsfreiheit ermöglichte. Außerdem beschrieb Sauerbruch als einer der ersten Mediziner akuten Stress als Auslöser einer autoimmunen Form der Schilddrüsenüberfunktion und führte die erste gelungene operative Entfernung eines Herzaneurysmas durch.

Gerd Nast, der als Jugendlicher gegen Ende der 1930er Jahre nach Chile kam, erkrankte um 1930 als Kind schwer an einer Lungentuberkulose. Er hatte Glück im Unglück, denn er wurde von dem damals wohl bedeutendsten Facharzt Ferdinand Sauerbruch operiert. Der Eingriff und die Nachbehandlung waren erfolgreich: Nast wurde wieder völlig gesund und erreichte ein hohes Alter. Übrigens ist der Schauspieler und Kabarettist der Großvater des bekannten chilenischen Chefkochs Benjamín Nast.