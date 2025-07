Porträt – Tomas Martin

Operations Executive bei Ultrabulk

Mit Zielstrebigkeit zum Insalco-Vorbild und Karrierestart

Tomas Martin recibió el reconocimiento «Alumno Sello Insalco G-2024» por sus méritos destacados. También fue parte del equipo ganador en la competencia internacional «Yes!». Se ha destacado como un joven profesional comprometido y versátil. Su trabajo refleja excelencia académica, experiencia práctica y un esfuerzo excepcional.

Geboren im Dezember 2003 in Santiago, wuchs Tomas Martin in einer Familie auf, die Bildung, Werte und internationale Perspektiven großschrieb: Seine Eltern, beide Absolventen deutscher Schulen – die Mutter zusätzlich mit Studienerfahrung in Deutschland – legten großen Wert darauf, ihren Kindern nicht nur sprachliche Kompetenzen, sondern vor allem eine Denkweise zu vermitteln, die von Logik, kritischem Hinterfragen und Neugier geprägt war.

So war der Weg zur Deutschen Schule Santiago für ihn vorgezeichnet – und rückblickend für ihn ein entscheidender Schritt: «Dort entwickelte ich nicht nur analytische und forschungsbezogene Kompetenzen, sondern auch die Fähigkeit, Wissen zu vernetzen und mich mit komplexen Fragestellungen auseinanderzusetzen.» Besonders fesselten ihn die Naturwissenschaften: «Die Welt zu verstehen, biologische Abläufe zu entschlüsseln und chemische Prozesse zu hinterfragen begeisterten mich.» Diese Leidenschaft zeigte sich auch in den außerschulischen Bereich, wo er an mehreren wissenschaftlichen Wettbewerben teilnahm.

Als ältester Sohn, Enkel und Neffe wuchs er in einem erwachsenen Umfeld auf, was ihn früh förderte. Mit der Geburt seiner Schwester «bekam ich nicht nur eine Spielgefährtin, sondern auch ein Vorbild für mein eigenes Leben». Er bewunderte stets ihre Ausdauer, ihre gute Organisation und Disziplin. Seine Familie vermittelte ihm früh die Liebe zum Lernen und zum strukturierten Denken – Grundlagen, die ihn später durch Studium und Beruf trugen.

Obwohl seine Eltern keine direkten deutschen Wurzeln haben – ihre Herkunft liegt in Spanien –, war der Bezug zur deutschen Kultur stets präsent. Die erste persönliche Begegnung mit Deutschland hatte Tomas Martin 2024, als er mit einer Gruppe von Insalco-Schülern für einen internationalen Wettbewerb nach Hamburg reiste. Diese Reise war für ihn mehr als nur ein Projekt: «Es war ein Aha-Erlebnis, bei dem die kulturellen und schulischen Inhalte plötzlich greifbar wurden – um zu erfahren, wie Menschen in Deutschland tatsächlich leben und handeln.»

Sein Weg zum Insalco war kein Zufall. Früh beobachtete Tomas Martin, wie viele Mitschülerinnen und Mitschüler nach dem Schulabschluss unsicher waren oder sich für Studiengänge entschieden, die sie später abbrachen. Er selbst bereitete seine Wahl daher gut vor und entschied sich bewusst für eine nicht-traditionelle, praxisorientierte Ausbildung, die ihm schon während der Schulzeit durch seine Familie vertraut war. Besonders der Bereich Schifffahrt faszinierte ihn – nicht nur, weil er für Chile wirtschaftlich bedeutend ist, sondern auch, weil er hier seine Sprachkenntnisse, Spanisch, Deutsch und Englisch, sinnvoll einsetzen konnte. Daher wählte er den Ausbildungsgang Schifffahrtskaufmann.

Sein Ausbildungsbetrieb, Ultramar Agencia Marítima, wurde zu einem zweiten Lernort. Ob als Assistant in der Kabotage-Flotte, Boarding Agent in Punta Arenas oder Operations Assistant für Trockenfrachter – überall übernahm er verantwortungsvolle Aufgaben und lernte von engagierten Ausbilderinnen und Ausbildern. Seine Leistungen blieben nicht unbemerkt: Er wurde mit dem renommierten «Alumno Sello Insalco G-2024» ausgezeichnet – eine Ehrung, die ihn für seine akademische Exzellenz, Professionalität, Kollegialität und sein Engagement für die Institution würdigte. Besonders stolz machte ihn, dass er als regionaler Botschafter für die duale Ausbildung an Schulen der Región Metropolitana wirkte – eine Rolle, mit der er junge Menschen für diesen Bildungsweg begeistern konnte.

Ein weiterer Meilenstein war die Gründung des Centro de Alumnos Insalco. Was zunächst als Rolle der «Karriere-Delegierten» begann, entwickelte sich durch seine Initiative zu einer echten studentischen Vertretung, die die Anliegen der Lernenden koordinierte und das Gemeinschaftsleben aktiv mitgestaltete. Zunächst als Schatzmeister, dann als Zentralkoordinator, setzte er sich dafür ein, dass Studierende sich organisierten und ihre Anliegen Beachtung fanden.

Internationale Aufmerksamkeit erlangte Tomas Martin mit seinem Team beim Yes!-Wettbewerb (Young Economic Solutions). Zu dem Thema «nachhaltige Finanzbildung» entwickelten sie ein innovatives Projekt, das nicht nur auf regionaler Ebene überzeugte, sondern auch das Finale in Hamburg erreichte. Dort wurde ihr Beitrag von einem wissenschaftlichen Expertenteam als das Projekt mit der besten Analyse ausgezeichnet – eine Leistung, die ihnen zusätzlich den ersten Platz im Gesamtwettbewerb einbrachte. Zwei Preise für ein Team – das gab es in der Geschichte des Yes!-Wettbewerbs noch nie. Für das Insalco war dies ein historischer Erfolg, für ihn persönlich ein Moment, «in dem sich Einsatz, Teamgeist und inhaltliche Tiefe auszahlten».

Heute ist er Operations Executive für die Ostküste Südamerikas bei Ultrabulk im Bereich Break Bulk, einer Transportart, bei der Stückgüter einzeln und unverpackt auf Paletten oder Fässer verladen werden – also nicht in Containern. «Das ist ein Berufseinstieg, der meine Ausbildung konsequent fortsetzt», sagt er. Doch für ihn ist das erst der Anfang: «Ich will meine Erfahrung weiter vertiefen, Gelegenheiten nutzen und meinen Horizont kontinuierlich erweitern.»

Sein Rat an junge Menschen, die vor ihrem Abschluss stehen: «Die Schulzeit bewusst erleben, aber rechtzeitig Entscheidungen treffen. Nicht dem Mainstream folgen, sondern den Mut haben, neue Wege zu gehen – auch wenn sie unkonventionell erscheinen. Denn nur wer sich traut, etwas auszuprobieren, wird wirklich wissen, was zu ihm passt.»

Foto: privat