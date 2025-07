«La Casa Illusión» im DCB

Die DCB-Ausstellung «La Casa Illusión» wurde am 7. Juni eröffnet. Rund 50 interessierte Besucher kamen, um die Bilder von Gianinna Delpino zu besichtigen. Die Künstlerin kann auf eine 13-jährige Laufbahn in Großbritannien zurückblicken und präsentiert in Chile erstmals Werke, die sie eigens für diese Ausstellung ab 2024 geschaffen hat. Ihre Arbeiten thematisieren die existenzielle Dualität zwischen dem Leben an einem Ort und den Wurzeln an einem anderen. Dabei nutzt sie Malerei, Licht, Schrift und Performance, um diese vielschichtigen Erfahrungen auszudrücken.

Fotos: Birgit Krumbach

Gianinna Delpino liest ein eigenes Gedicht während der Ausstellungseröffnung vor.