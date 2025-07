Generalversammlung der Corpeduff 

Am 29. Mai fand die Generalversammlung der Corporación Educacional Federico Froebel (Corpeduff) statt. Fritz Helms, Deutsche Schule Santiago, Carlos Kotoulek, Deutsche Schule Chicureo, und Gordan Nikolić, Leiter des Insalco, berichteten über die Fortschritte, Herausforderungen und Erkenntnisse des Jahres 2024. Andrea Petermann, Vorsitzende des Vorstands der Corpeduff, gab einen Überblick über die Tätigkeit des Vorstands. Schatzmeister Mathias Anwandter stellte die Finanzberichte für das Geschäftsjahr 2024 vor. Ein weiterer Punkt auf der Tagesordnung war die teilweise Neuwahl des Vorstands. Die Amtszeiten von Ricardo Steffen und Matías Errázuriz endeten turnusgemäß. Andrea Petermann wurde in ihrem Amt bestätigt, und Alberto Tamm sowie Rosmarie Lila Müller neu in den Vorstand gewählt. An der Abstimmung nahmen 106 Mitglieder teil. Im Rahmen der Versammlung wurde das Engagement von Juanita Böhmer und Ivonne Reifschneider gewürdigt, die das Projekt zur Wiederbelebung des Museums der DS Santiago und die Herausgabe eines Gedenkbuchs anlässlich des 135-jährigen Schuljubiläums im Jahr 2026 leiten.