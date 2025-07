Martín Vidaurre triumphiert bei Mountainbike-Weltcup 

El ciclista de montaña chileno Martín Vidaurre Kossmann (25) logró una victoria histórica el 22 de junio: ganó en Val di Sole, Italia, la Copa del Mundo Élite de ciclismo de montaña de la UCI (Union Cycliste Internationale).

Martín Vidaurre auf dem Weg zum Pokal in Val di Sole.

foto: Specialized Factory Racing

Martín Vidaurre konnte erneut sein Talent unter Beweis stellen: Er sicherte sich den Pokal vor Mathis Azzaro (Italien) und Fabio Püntener (Schweiz) im «Elite World Cup» der UCI (Union Cycliste Internationale) im Mountainbiking in Val di Sole, im Sulztal im Trentino in den italienischen Alpen. Für ihn – und auch für Chile – ist dies die erste sportliche Auszeichnung in dieser Disziplin auf internationalem Top-Niveau. Damit gilt er derzeit als bester südamerikanischer Fahrer in diesem Sport.

Seit einigen Jahren fährt er mit acht weiteren Fahrern für das US-Team Specialized Factory Racing, darunter der französische Top-Fahrer Victor Koretzky, Silbermedaillengewinner im Cross Country bei den Olympischen Spielen Paris 2024. Martín Vidaurre ist ein herausragender Athlet, der mit den Besten der Welt um Podiumsplätze kämpft und regelmäßig Spitzenplatzierungen erreicht. Sein Fahrstil hat internationales Format – das zeigte er bereits eindrucksvoll bei den Panamerikanischen Spielen 2023 in Santiago: kämpferisch, hochkonzentriert, kraftvolles Pedalieren und sicheres Steuern, insbesondere beim anspruchsvollen Downhill, wo es ständig bergauf und bergab geht.

Martín Vidaurre Kossmann, Sohn von Cristóbal Vidaurre und Sylvia Kossmann, kann bereits auf einige beachtliche Erfolge zurückblicken: Bronze und Silber bei den Panamerikanischen Spielen belegen sein hohes Niveau.