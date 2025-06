DCB und Stiftung Papageno

Nordische Klänge begeistern in Villarrica

Vor einem vollen Saal und einem begeisterten Publikum fand in Villarrica am 16. Mai im Centro Cultural Liquen in Villarrica das Nordic Concert statt – ein musikalisches Highlight mit Melodien aus Norwegen, Schweden, Finnland und Dänemark. Organisiert wurde das Konzert von der Stiftung Papageno, der Deutsch-Chilenische Bund in Villarrica förderte die Veranstaltung. Musikerinnen, Musiker und ein Chor präsentierten ein abwechslungsreiches Programm und ernteten dafür begeisterten Applaus.

Fotos: Sergio Stange und Egon Cornelius

Die teilnehmenden Sänger und Instrumentalisten des Nordic Concert