Jahreshauptversammlung der CCAB

Beachtliche Ergebnisse in schwierigen Zeiten

En el año de su 120° aniversario, la Corporación Chileno-Alemana de Beneficencia celebró su asamblea anual, dando cuenta de una exitosa gestión, a pesar del complejo entorno al que debe hacer frente.

Gleich zu Beginn der Sitzung zeigte die Vorsitzende Claudia Fehlandt ihre Zukunftsorientierung: Sie rief zur Abstimmung über die elektronische Stimmabgabe bei künftigen Generalversammlungen auf. Die in der Aula Magna der Deutschen Klinik anwesenden sowie die digital zugeschalteten Mitglieder griffen zu ihren Geräten: 91,33 Prozent stimmten dem Antrag zu.

«Wir existieren, um zum Wohlsein und der Lebensqualität der Personen beizutragen», definierte Claudia Fehlandt den Daseinszweck der Gesellschaft. Sie kündigte außerdem die Veröffentlichung eines Buches über die 120-jährige Geschichte der Corporación Chileno-Alemana de Beneficencia (CCAB) an.

Gegenwart und Zukunft der CCAB waren das zentrale Thema der diesjährigen Hauptversammlung, was sich laut der Präsidentin unter anderem in Innovation, Effizienz und Anpassungsfähigkeit an den Markt ausdrücke. Der Deutschen Klinik Santiago ist im laufenden Jahr qualitätsmäßig weltweit der 148. Platz zuerkannt worden und nimmt damit in Lateinamerika die zweite Position ein.

Fehlandt ging auch auf die Lage der Versicherungsgesellschaften ein, die sich durch den Wechsel vieler Mitglieder zu Fonasa verschärft habe. Die Deutschen Kliniken in Temuco und Valdivia mussten aufgrund der wirtschaftlichen Situation Umstrukturierungen vornehmen. Die hauseigene Isapre Esencial zählt derzeit 44.745 Versicherte (Stand: April 2025) und habe sich damit «als Schlüsselfaktor der Branche etabliert». Auch die Zahl der Vertragspartner der Versicherungsgesellschaft Alemana Seguros wuchs im vergangenen Jahr auf über 73.000 – dank eines nachhaltigen Produkts und solider Marktstellung.

Ein weiteres zentrales Thema war die demografische Entwicklung. Die Vorsitzende berichtete von Maßnahmen in dieser Hinsicht und verwies auf das kürzlich eingeweihte Seniorenheim in Chicureo sowie auf den geplanten Baubeginn einer weiteren Einrichtung in Limache.

An der Universidad del Desarrollo (UDD), in deren Vorstand die CCAB mit vier Beiräten vertreten ist, wurden die Studiengänge Medizin und Zahnmedizin auf sechs beziehungsweise fünfeinhalb Jahre verkürzt. Zudem wurden zwei neue Studienrichtungen eingerichtet: Biomedizinische Ingenieurwissenschaften und Arzneikunde.

Ein besonderes Augenmerk legt die CCAB auf wohltätige Zwecke. Insgesamt wurden diesem Bereich 6.224 Millionen Pesos zugewiesen. Die Mittel kamen unter anderem dem Hospital Padre Hurtado, dem Schulzahnmedizinzentrum der Gemeinde La Granja sowie Stipendienprogrammen zugute.

Geschäftsleiter Jorge Lafrentz verwies in seinem Jahresbericht auf eine solide Umlaufvermögenslage. Diese finanzielle Stabilität bilde eine verlässliche Grundlage für die zukünftige Entwicklung der Gesellschaft.

Zum Schluss der Versammlung informierte Claudia Fehlandt darüber, dass die Vorstandsmitglieder Liliana Manns und Gabriele Lothholz ihre erste Amtszeit beendet hätten und zur Wiederwahl bereitstünden. Die anschließende Abstimmung bestätigte beide für eine weitere Amtsperiode.

Den Abschluss der Versammlung bildete die feierliche Ernennung von Gerardo Köster Grob zum Ehrenmitglied – in Anerkennung seiner langjährigen Verdienste, unter anderem als Vorstandsvorsitzender der CCAB, als Mitglied der Klinikleitung in Santiago sowie des Verwaltungsrats der UDD. Die Auszeichnung nahm seine Ehefrau Rosario Errázuriz stellvertretend entgegen.

Bei einem geselligen Umtrunk klang die Versammlung aus.