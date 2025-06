Die Zweite Feuerwehrkompanie «Germania» von Puerto Montt

160 Jahre im Dienst der Gemeinschaft

La Segunda Compañía de Bomberos «Germania» de Puerto Montt tiene una historia impresionante: 160 años de servicio voluntario al cuidado de la ciudad y de sus habitantes. En una conversación con el Director de la Compañía, Cristian Ojeda, conocemos más sobre sus orígenes, los desafíos enfrentados y el incansable compromiso que han mantenido a lo largo del tiempo.

Die Geschichte der Zweiten Feuerwehrkompanie «Germania» von Puerto Montt beginnt am 1. April 1865. An diesem Tag wurde im Deutschen Klub von Melipulli – dem heutigen Puerto Montt – während einer Sitzung erstmals der Gedanke an die Gründung einer Wasserfeuerwehrkompanie diskutiert. Ein Protokoll, das bis heute existiert, hält fest, dass Herr Resczeynsky die Initiative ergriff, nachdem Herr H. F. Oelckers, Vertreter einer chilenischen Versicherungsgesellschaft, angeboten hatte, eine Löschpumpe bereitzustellen – unter der Bedingung, dass die neue Einheit unter der Schirmherrschaft des Deutschen Klubs stünde.

Eine eigens eingesetzte Kommission, bestehend aus den Herren Stillfried, Resczeynsky und Haberkern, nahm sich der Prüfung dieses Vorschlags an. Ihr Engagement spiegelte das wachsende Bedürfnis der deutschen Einwanderer wider, sich und ihr Hab und Gut vor den Gefahren des Feuers zu schützen – ein Anliegen, das bald dramatisch an Dringlichkeit gewann.

Nur wenige Wochen später, in der Nacht vom 14. auf den 15. Juni 1865, zerstörte ein verheerender Brand zwei Häuser, ein drittes musste abgerissen werden, um ein Übergreifen der Flammen zu verhindern. Dieses Ereignis war der Auslöser: Am 19. Juni 1865 wurde schließlich die Asociación Alemana de Bomberos ins Leben gerufen – eine deutschstämmige Initiative, die als erste und zweite Sektion unter einem Dach agierte.

Da sich das erste Feuerwehrhaus als zu weit vom damaligen Stadtzentrum entfernt erwies, wurde am 6. September 1873 entschieden, die zweite Sektion in ein eigenes Gebäude in der Calle San Felipe zu verlegen – ein Standort, den sie bis heute beibehält.

Ursprünglich stand die Mitgliedschaft ausschließlich deutschen Siedlern offen – in einer Zeit, als Melipulli fast ausschließlich von Einwanderern aus Deutschland bewohnt war. Doch mit dem gesellschaftlichen Wandel öffnete sich auch die Feuerwehr. Ab 1876 konnten alle Einwohner von Melipulli Mitglied werden. Später ging die Asociación Alemana de Bomberos in den Cuerpo de Bomberos de Melipulli über, aus dem die heutige Feuerwehrstruktur hervorging.

Auf Anweisung des damaligen Präfekten, Herrn Lastarria, wurde das Reglement geändert, sodass fortan auch chilenische Bürger beitreten konnten. Gleichzeitig wurde eine neue Reihenfolge für die Kompanien festgelegt: A) Chilenische Feuerwehrkompanie, B) Deutsche Feuerwehrkompanie, C) Axt- und Leiterkompanie und D) Eigentumsschutzkompanie. Diese Struktur besteht – mit leichten Modifikationen – bis heute.

Die zweite Kompanie, «Germania», besteht somit seit dem 19. Juni 1865 ohne Unterbrechung. Ihr Motto lautet: «Einer für alle, alle für einen.»

In ihrer Anfangszeit war die «Germania» sowohl für den Löschwassereinsatz als auch für den Schutz von Eigentum zuständig. Mit dem späteren Erwerb eines Ford-Darley-Löschfahrzeugs verlagerte sich der Schwerpunkt auf die Bekämpfung von Bränden mit brennbaren Flüssigkeiten. Heute ist die Kompanie als spezialisierte HazMat-Einheit auf Einsätze mit Gefahrstoffen ausgerichtet – ein Kompetenzbereich, in dem sie landesweit Maßstäbe setzt.

Im Laufe ihrer Geschichte war die «Germania» an zahlreichen bedeutenden Einsätzen beteiligt: vom großen Stadtbrand in Calbuco über die Katastrophenhilfe nach dem Erdbeben 2010 bis hin zu den Herausforderungen der Covid-19-Pandemie, in der sie mit über 14.000 Einsatzstunden einen unverzichtbaren Beitrag leistete. Auch viele historische Brände in Puerto Montt und Umgebung wurden mit ihrem Einsatz bekämpft.

Heute ist die Zweite Kompanie «Germania» von Puerto Montt fest in der städtischen Gemeinschaft verankert – als Institution mit 160 Jahren ununterbrochenem Dienst, einer tiefen Verpflichtung gegenüber der Bevölkerung und als ein lebendiges Symbol für Zusammenhalt, Pflichtgefühl und Engagement.