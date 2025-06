Schüleraustausch zwischen der DS Punta Arenas und der DS Osorno

Mehr als nur Deutsch lernen

El proyecto «Schüleraustausch Chile» entre los colegios alemanes de Punta Arenas y Osorno es mucho más que un simple curso de idiomas. El objetivo del intercambio es fortalecer la motivación para aprender alemán y, al mismo tiempo, fomentar importantes habilidades sociales.

Die Schülergruppe der DS Punta Arenas war vom 7. bis 10. Mai in Osorno.

(sik) Ein besonderes Projekt für die Schülerinnen und Schüler der Deutschen Schulen von Punta Arenas und von Osorno: Beim «Schüleraustausch Chile» von einigen Tagen im April in Punta Arenas und dann im Mai in Osorno lernten die Jugendlichen ihre deutschen Sprachkenntnisse in realen Situationen anzuwenden, gleichzeitig lernten sie ihre Heimatregion besser kennen, was ihr Zugehörigkeitsgefühl stärkte.

Projektorganisation

Die Lehrer der Deutschfachbereiche der Deutschen Schule (DS) in Punta Arenas und in Osorno bereiteten das Projekt vor. Interessierte Schüler konnten sich bewerben und es wurden 20 Teilnehmer anhand ihrer schulischen Leistungen, Fähigkeiten und Einstellungen ausgewählt.

Magdalena Hott (DS Osorno) und Trinidad Roehrs (DS Punta Arenas) in Osorno

Die Vorbereitung des Schüleraustauschs ging über zwei Schulhalbjahre: von der Projektvorstellung über den Briefwechsel, Bewerbungen für den Austausch bis zum ersten Kennenlernen. Unterstützt durch ihre Lehrerinnen und Lehrer gestalteten alle Schüler in der achten Klasse interdisziplinäre Projekte über ihre Städte und Regionen. Diese Arbeiten, die in den Fächern Deutsch, Geschichte und Kunst entstanden, umfassten Präsentationen und auch kreative Darstellungen über lokale Besonderheiten. So setzten sich die Jugendlichen nicht nur sprachlich, sondern auch fachlich intensiv mit ihrer Stadt und Region auseinander.

Zu Beginn des neuen Schuljahres, als die Schüler bereits in der neunten Klasse waren, wurden die Aktivitäten der Elftklässler für den Besuchstag abgestimmt und es fand ein Organisationstreffen mit Eltern und Teilnehmenden statt, um die Ankunft der Gäste vorzubereiten.

Der Aufenthalt der Schüler der DS Osorno in Punta Arenas dauerte vom 23. bis 26. April.

Während des Besuchs präsentierten die Schüler ihre Projekte in kleinen Gruppen auf Deutsch. Ziel war es, dass sie dabei nicht nur ihre sprachliche Ausdrucksfähigkeit übten, sondern auch soziale Fähigkeiten wie Teamarbeit, Kommunikation und interkulturelles Verständnis entwickelten.

Kennenlernen der lokalen Kultur

Neben dem Unterricht stand auch das gemeinsame Erkunden der jeweiligen Städte auf dem Programm: Museumsbesuch, Stadtrundgang und Exkursionen gaben den Jugendlichen Einblicke in die regionale Geschichte und Kultur. Die Organisatoren stellten fest, dass besonders die Zeit in den Gastfamilien den Schülern einen authentischen Einblick in den Alltag der Osorninos beziehungsweise der Familien in Punta Arenas vermittelt hat.

Hedi Geser (DS Osorno), Rosario Fuchser (DS Punta Arenas), Catalina Pérez (DS Osorno) und Alessandra Soto (DS Punta Arenas) in Punta Areas

Beide Schulen ziehen eine positive Bilanz: Die Erfahrungen und das vertiefte Verständnis für Sprache und Kultur sorgten für den Erfolg des Projekts. Viele Teilnehmer berichteten, dass sie «nicht nur ihre Deutschkenntnisse verbessern konnten, sondern auch selbstbewusster im Umgang mit anderen wurden und ein stärkeres Zugehörigkeitsgefühl zur eigenen Region» entstanden ist.

Der Schüleraustausch verband somit sprachliche Bildung mit persönlicher Entwicklung und förderte das Interesse an der deutschen Sprache und Kultur – also ein Gewinn für alle Beteiligten.

Quelle und Fotos:

DS Punta Arenas, DS Osorno