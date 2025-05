Nivea-Creme in der blauen Dose – 100 Jahre Erfolgsgeschichte

La crema Nivea en la lata azul – este mítico producto es, sin duda, una de las cremas corporales más famosas del mundo y uno de los cosméticos más reconocidos. Este año cuenta con más de un siglo de historia.

Sie ist ein echter Klassiker in den Badezimmern: Die Verpackung der Nivea-Creme ist mit ihrem schlichten Design und der leuchtend blauen Farbe legendär und für Verbraucher auf der ganzen Welt wiedererkennbar. Ihren Namen erhielt die Creme-Ikone aufgrund ihrer weißen Farbe, abgeleitet vom lateinischen Wort «nix, nivis» – der Schnee: Nivea heißt also «die Schneeweiße».

Der deutsche Chemiker Isaac Lifschütz vom Unternehmen Beiersdorf in Hamburg erfand im Jahr 1911 den Emulgator Eucerit, das erste ungiftige und stabile Gemisch aus Wasser und Öl. Dieses Eucerit gilt als Grundlage der Nivea-Creme, zu deren Formel später unter anderem Talkumpuder und Seife hinzukamen und so eine einzigartige Verbindung bildeten, die heute zum Alltag von Millionen von Menschen gehört. Nivea-Creme ist in mehr als 200 Ländern auf der ganzen Welt erhältlich, wobei 42 Prozent der Verkäufe des Produkts außerhalb Deutschlands getätigt werden.

In Deutschland wurde im Jahr 1911 die erste Dose mit Nivea-Creme auf den Markt gebracht. Damals sah das Design der Dose nicht so aus wie heute; die verspielte Jugendstilornamentik wurde 1925 von einer sehr prägnanten Optik abgelöst – die blaue Dose mit dem weißen Nivea-Schriftzug wurde 1925 eingeführt. Vor 100 Jahren trat sie ihren weltweiten, phänomenalen Siegeszug an.

Seitdem hat die Beiersdorf AG ihre Kosmetikmarke Nivea immer weiter diversifiziert – von Shampoo und Duschgel über Sonnenschutz und Deodorants bis hin zu Hautpflegeproduk-ten für Männer. Die große Nivea-Familie umfasst heute rund 500 Produkte. Ein besonderer Höhepunkt war die erste Hautcreme mit dem Wirkstoff Q10, die Beiersdorf 1998 mit der Produktlinie «Nivea Visage Q10 Plus» auf den Markt brachte. Das Unternehmen war damals Vorreiter in der Anwendung von Q10 in der Hautpflege und hatte sich den Einsatz von Q10 in kosmetischen Produkten patentrechtlich schützen lassen. Der Wirkstoff Q10, ein körpereigenes Coenzym, spielt eine wichtige Rolle bei der Energieproduktion in den Zellen und hat antioxidative Eigenschaften. In der Hautpflege soll es die Hautalterung verlangsamen und Falten reduzieren – sicher auch noch während der nächsten 100 Jahre!