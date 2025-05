Ein Buch, das Generationen verbindet

El 4 de abril, el Teatro del Lago en Frutillar fue el escenario del lanzamiento del libro El viaje de los Mödinger, escrito por Jorge Mödinger Münzenmayer, periodista de la Pontificia Universidad Católica de Chile con más de 50 años de trayectoria, que rescata en él la travesía de esta tradicional familia. El evento, que contó con el apoyo de Cecinas Llanquihue, fue un emotivo reencuentro generacional en una atmósfera íntima, que conectó a los asistentes con la historia de su familia.

Einer der Ehrengäste des Tages war der Fernsehmoderator Mario Kreuzberger, bekannt als Don Francisco, ein guter Freund von Jorge Mödinger, mit dem er fast 50 Jahre lang zusammenarbeitete, vor allem in der TV-Sendung «Sabado Gigante» und später als Redakteur bei der Produktion der Sendung der Stiftung Teleton.

Auf 318 Seiten und mit mehr als 400 historischen Fotos illustriert, erzählt El viaje de los Mödinger die Geschichte der Herkunft der Familie, ihre Reise in den Süden Chiles und schildert das Erbe, das bis heute über neun Generationen fortbesteht.

Der Autor Jorge Mödinger Münzenmayer, Journalist mit mehr als 50 Jahren Erfahrung, fasste im Jahr 2001 den Entschluss, dieses Buch zu schreiben, nachdem er unter anderem Werke von Vicente Pérez Rosales gelesen hatte. Das Berufsin, sein Familienerbe zu erforschen, führte ihn ins Emilio-Helb-Archiv des Deutsch-Chilenischen Bundes. «Ich habe viel recherchiert und Familienmitglieder befragt und wurde dabei von einem kompetenten Redaktionsteam für Illustration, Korrekturen und andere notwendige Aspekte begleitet», unterstreicht er.

Die Fertigstellung dieses Werks bedeutete für mich die Erfüllung eines persönlichen Traums, denn auf diesem Weg konnte ich auch Verwandte treffen, die ich aus verschiedenen Gründen wenig oder gar nicht kannte. Es war eine große Genugtuung, dieses Buch zu verfassen, auch weil ich wusste, ob Informationen oder wichtige Daten fehlten", erklärt Jorge Mödinger.

Jorge Mödinger und sein Buch El viaje de los Mödinger.

Der Geschäftsführer von Cecinas Llanquihue, Javier Gallardo Mödinger, betonte: „Viele Jahre wuchs der Wunsch, dass Jorge Mödingers Kenntnisse samt 1852 gesammeltem Material über unsere Familie in ein Buch fließen. Diese Leistung erfüllt uns mit Stolz.“

El viaje de los Mödinger wurde den Gästen im Anschluss an die Veranstaltung verteilt, wobei auf die Nutzung digitaler Plattformen für eine Online- oder Hörbuchausgabe in Zukunft nicht ausgeschlossen ist. Die per Streaming übertragene Veranstaltung ermöglichte einem größeren Publikum, an diesem besonderen Treffen teilzunehmen und so die in der Region verwurzelte Familienbande und das jetzt auch durch die Literatur geteilte Erbe kennenzulernen.

Quelle und Fotos: agenciacapitalsur