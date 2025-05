Empfang in der Residenz des österreichischen Botschafters

Neuer Vorstand des Vereins der Österreicher in Chile

Der österreichische Botschafter Werner Senfter und seine Frau Stefanie Senfter luden am 25. März in die Botschafterresidenz ein. Rund 40 Gäste nahmen an der Veranstaltung teil, um den neuen Vorstand des Vereins der Österreicher in Chile kennenzulernen. Konsulin Daniela Boltman hielt eine Willkommensansprache und Stefanie Senfter war die Gastgeberin. Anschließend stellte sich der neue Vorstand vor: Alexander Schultheis, Vorstandsvorsitzender, Ulrike Dabsch, stellvertretende Vorsitzende und Schatzmeisterin, Susana Sakurada, Schriftführerin, sowie die Vorstandsmitglieder Andrés Carvajal, Paulina Jezierski und Juan Pablo Perl.