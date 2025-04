Karwoche im Kindergarten der Sankt Thomas Morus Schule

El período previo a la Pascua tiene un significado especial en el colegio Sankt Thomas Morus. En el Kindergarten, se aprovecha intensamente este tiempo para enseñar a los niños los eventos centrales de la Semana Santa relacionados con la vida de Jesús, haciendo que los experimenten a través de actividades comunitarias.

Den Auftakt bildet die Feier des Palmsonntags. Die Kinder hören die biblische Geschichte vom Einzug Jesu in Jerusalem. Im Anschluss gestalten sie eine kleine Prozession: mit selbstgebastelten Palmzweigen in den Händen und österliche Lieder singend.

Es folgt das Gedenken an das Letzte Abendmahl. In einer warmen, vertrauten Atmosphäre erfahren die Kinder mehr über Freundschaft und das Teilen und es wird eine Bibelgeschichte vorgelesen, die diese Werte unterstreicht. Gemeinsam essen und teilen sie Brot und Trauben.

Auch das Schmücken der Schule gehört zur Vorbereitung auf das Osterfest. In Anlehnung an die deutsche Tradition gestalten die Kinder bunte Osterdekorationen. Sie hängen bemalte Eier und kleine Hasen an die Bäume im Schulhof – ein farbenfrohes Zeichen der Vorfreude auf das Osterfest.

Den feierlichen Abschluss bildet der Ostermontag. An diesem Tag begeben sich die Kinder auf die Suche nach ihren selbstgebastelten Osterkörbchen, die liebevoll im Schulhof oder in den Gruppenräumen versteckt wurden. Das Strahlen in ihren Gesichtern, wenn sie die mit Schokoladeneiern gefüllten Körbchen entdecken, symbolisiert die Freude über das Leben und die Hoffnung, die mit der Auferstehung Jesu verbunden ist..

Fotos und Quelle: Sankt Thomas Morus Schule