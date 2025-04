Österreichischer Kornspitz auch in Chile erhältlich 

Zur offiziellen Produkteinführung des Gebäcks Kornspitz aus Österreich luden die österreichische Botschaft und Advantage Austria am 24. März in die Residenz von Botschafter Werner Senfter ein. Die Veranstaltung wurde gemeinsam mit dem Hersteller Backaldrin, seinen chilenischen Partnern Girona und Alicomer sowie der Marketingagentur Panisello organisiert. Das österreichische Unternehmen Backaldrin kooperiert mit Walmart (Lider) und der Kornspitz ist bereits in einigen Supermärkten in Santiago zu erwerben.