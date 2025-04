Porträt – Lennart Kluge

Projektmanager bei Advantage Austria

Im Einsatz für Österreichs Unternehmen

Lennart Kluge ocupa el cargo de gerente de proyectos en Advantage Austria, la organización oficial de comercio exterior de Austria, desde hace dos años. Creció en la isla de Föhr, en el mar del Norte, y sus estudios en Administración Internacional de Empresas marcaron el inicio de su carrera profesional en Chile.

«Die schneebedeckte Andenkette war eines der beeindruckendsten Bilder für mich als Flachländer während meines ersten Aufenthalts in Chile», erinnert sich Lennart Kluge an seine Studienzeit an der Universidad Andrés Bello. Er studierte Internationale Betriebswirtschaftslehre an der Fachhochschule Furtwangen, und dass er seinen Studienaufenthalt in Chile verbrachte, war ein glücklicher Zufall. «Neben Englisch hatte ich Spanisch als Fremdsprache gewählt, weshalb ich mein Auslandssemester in einem lateinamerikanischen Land absolvieren wollte.» Der ehemalige Schulleiter seines Gymnasiums in Wyk, der Hauptstadt von Föhr, hatte ihm von seiner Zeit als Lehrer im Süden Chiles erzählt: «Er hatte nur die besten Erinnerungen an seine Jahre dort.»

Nach vier Monaten Auslandsstudium in Santiago ging es Lennart Kluge ähnlich. Wieder kam ihm der Zufall zu Hilfe: «Ich habe mich an die Firma Chile Inside gewandt, wo Ulrike Dabsch arbeitete. Auf ihren Vorschlag hin schrieb ich meine Bachelorarbeit über eine Marketingstrategie für das Unternehmen.»

Nach dem Studienabschluss im Jahr 2007, inzwischen mit seiner Lebensgefährtin in Santiago lebend, fand der Betriebswirt seinen beruflichen Einstieg in der Tourismusbranche. Als Product Manager bei dem Unternehmen First Premium Travel war er für die Erschließung des deutschen Marktes zuständig. «Außerdem wurde ich gefragt, ob ich bereit sei, den firmeneigenen Wohnwagenverleih Holiday Rent, der lange brach gelegen hatte, wieder aufzubauen.» Dies nahm er mit Begeisterung in Angriff: «Ich entwickelte ein Marketingkonzept, überarbeitete interne Prozesse, nahm den Kontakt zu Kunden wieder auf, beauftragte eine Agentur mit der Modernisierung unseres Branding und der Website, und so weiter, und bald lief das Geschäft erfolgreich – Wohnmobile in Chile sind ein hervorragendes Angebot für deutsche Touristen.»

Nach einigen Jahren wechselte Lennart in die Unterhaltungselektronik. Beim japanischen Unternehmen Pioneer war er fünf Jahre lang für den Vertrieb von Autoradios und Lautsprechern verantwortlich. Als Key Account Manager bei der Firma TPV, welche die Marken AOC und Philips-Fernseher vertreibt, betreute er den Verkauf an den Einzelhandel.

Während der Pandemie machte er sich mit einem Geschäftspartner selbstständig. Es ging um eine in Deutschland hergestellte Bio-Limonade: «Er übernahm den Einkauf und die Logistik, und ich kümmerte mich um die Planung und den Vertrieb. Das Produkt kam gut an, doch die importierten Mengen waren zu klein, sodass die Frachtkosten und damit auch die Preise für die Kunden zu hoch waren. Die hohe Volatilität der Frachtkosten während der Covid-Jahre hat die Situation noch verschlimmert und uns kaum Planungssicherheit gegeben.» Dennoch bedauert der Manager nicht, diese Erfahrung gemacht zu haben.

Als vor zwei Jahren die Stelle des Projektmanagers bei Advantage Austria in der Grupo Integración, dem Netzwerk für Deutschsprachige in Chile, ausgeschrieben wurde, wusste er sofort, dass diese Position «genau zu meinem Werdegang passte: Kenntnisse der Kultur und der Sprache in Chile, Erfahrung mit Netzwerken und verschiedenen Projekten – das war genau die Arbeit, die ich gerne machen wollte».

Advantage Austria ist die Außenwirtschaftsorganisation der Wirtschaftskammer Österreich und fungiert als Handelsbüro der Botschaft in Chile. Mit über 100 Büros in mehr als 70 Ländern unterstützt das Außenwirtschaftsnetzwerk österreichische Unternehmen bei ihren Aktivitäten im Ausland. Im vergangenen Jahr hat das Büro in Santiago rund 450 österreichische Firmen bei ihren geschäftlichen Aktivitäten in Chile, Peru und Bolivien betreut.

Ein wesentlicher Bestandteil der Aufgabe von Lennart Kluge besteht darin, österreichische Unternehmen in Chile oder Österreich zu vermitteln, betreuen und beraten, «zum Beispiel bei Zollproblemen oder wenn Kontakte für Unternehmensgründungen gesucht werden». Diplomatische Interventionen können ebenfalls erforderlich sein: «Wenn zum Beispiel gewisse Gesetzvorlagen wichtige Projekte mit österreichischer Kapitalbeteiligung aus der Spur werfen würden», kann es vorkommen, dass der Projektmanager einen Termin mit den entsprechenden Ministerien vereinbaren muss.

Zusätzlich organisiert er Veranstaltungen wie Events in der Botschaft, die dem Networking dienen. Er betreut auch Delegationen österreichischer Unternehmer zu Themen wie Wasserstoff oder der Holzwirtschaft in Chile. Ein zunehmend wichtiger Bereich für Advantage Austria ist die Abfallwirtschaft, von dem sowohl Chilenen als auch Österreicher gegenseitig profitieren können.

«Wir sind bei Advantage Austria ein Team von sechs Personen. Die Dynamik und die Atmosphäre sind gut, und die Aufgaben sind abwechslungsreich», beschreibt der 43-Jährige seine Arbeit. Als nächstes großes Event steht die Expomin im April an, an der etwa zehn österreichische Firmen teilnehmen werden.

Auch in seiner Freizeit schätzt Lennart Kluge die Vielfalt: Er praktiziert Aikido, «eine elegante und nicht aggressive Kampfsportart, die ich vor zwölf Jahren in Chile kennengelernt habe». Im Winter gehört auch Snowboarden zu seinen Hobbys.

Als Mitglied der Comedy-Gruppe «The Chistolas» präsentierte er viele Jahre sein komisches Talent in Stand-up-Shows. Er moderiert weiterhin die Pub Quiz Nächte der Gruppe – ein beliebtes und unterhaltsames Ratespiel, das einmal im Monat im Black Rock Pub in Providencia stattfindet.

Foto: privat