Club von Puerto Montt, Puerto Varas, Llanquihue, Frutillar und Osorno

Deutsche Vereine vereinbaren engere Kooperation

Las instituciones chileno-alemanas quieren colaborar más estrechamente en el futuro. Para ello, el 14 de marzo se reunieron las asociaciones alemanas de Puerto Montt, Puerto Varas, Llanquihue, Frutillar y Osorno.

Der Vorstand des Deutschen Vereins zu Osorno stellte bei einer Sitzung vor zwei Jahren fest, dass die deutschen Vereine in der Region auf die gleichen Wurzeln zurückzuführen sind: Die deutschen Einwanderer, die nach Chile und in diese Gegend kamen, gründeten die deutsch-chilenischen Institutionen. Daher kam die Idee auf, dass es ein gemeinsames Treffen und einen Erfahrungsaustausch geben könnte.

Dies führte zur ersten gemeinsamen Zusammenkunft im August 2023 in Frutillar. Die Vorstandsmitglieder der deutschen Vereine lernten sich kennen und es wurden verschiedene Themen besprochen, die alle Vereine betrafen.

Das zweite Treffen fand im April 2024 in Puerto Varas statt. Auch hier wurde über die Organisation, Beitragsgestaltung und kulturellen Aktivitäten gesprochen. In dieser Sitzung entstand erstmals der Vorschlag, dass man eine Vereinbarung zur Zusammenarbeit formulieren könnte.Beim Treffen im September 2024 in Puerto Montt standen die Themen der Gewinnung neuer Mitglieder und die entsprechend dafür organisierten Aktivitäten auf dem Programm. Puerto Montt präsentierte seine neuen Räumlichkeiten im Stadtteil Chamiza, wo Veranstaltungen geplant sind, um den Eintritt neuer Mitglieder zu fördern.

Während des Treffens am 14. März im Deutschen Club von Osorno wurde die Vereinbarung formuliert, die zu einer engeren Zusammenarbeit der deutschen Vereine aus Puerto Montt, Puerto Varas, Llanquihue, Frutillar und Osorno führen soll.

Die Vereinbarung umfasst: Vergünstigungen für Mitglieder der Vereine, Austausch von kulturellen und bildungsbezogenen Informationen zum Erhalt der deutschen Sprache und die Durchführung gemeinsamer Aktivitäten zur Gewinnung von neuen Mitgliedern.

Der Text der Vereinbarung wird nun den Vorständen der einzelnen Vereine vorgelegt, bevor er beim nächsten Treffen der Vereine in Llanquihue unterzeichnet wird. Dieses wird voraussichtlich in drei bis vier Monaten stattfinden.

Inzwischen wird eine Gruppe gegründet, die aus je einem Delegierten pro Verein besteht. Diese sorgt für die Kommunikation innerhalb der Interessensgemeinschaft, bespricht die Aktivitäten und Informationen über Veranstaltungen, die beworben werden sollen. Diese Informationen sollen in jedem Verein auf der Pinnwand, in sozialen Netzwerken oder auf der Vereinsinternetseite veröffentlicht werden.

Feier zur Gründung des Deutschen Clubs von Osorno

El Club Alemán Osorno conmemoró su 163.º aniversario el 27 de febrero. Durante las celebraciones, se homenajeó a los miembros de la asociación Bernardo Eggers, Ernesto Aubel y al fallecido Osvaldo Follert.

(sik) Gemeinsam mit den Vertretern der Stadt, der Feuerwehr und der deutschen Vereine feierte der Deutsche Club sein 163-jähriges Bestehen: Jaime Bertín, Bürgermeister von Osorno, Carlos Ayala, Kommandant der Gebirgstruppe Nr. 9 Arauco, Miguel Ángel Valenzuela, Präfekt der Carabineros, Katherine Vásquez, Präfektin der Policía de Investigaciones, Tomas Bollinger, DCB-Vertreter, Alejandro Vera, Präsident der lutherischen Kirchengemeinde und die Vorsitzenden der deutschen Vereine in der Region.

Es wurde an den verstorbenen Carlos Guillermo Epple gedacht, der viele Jahrzehnte ehrenamtlich für die Feuerwehr der zweiten Kompanie Germania in Osorno aktiv war.

Der Stellvertretende Vorsitzende des Deutschen Clubs von Osorno, Christian Prett, erinnerte in seiner Rede an die Vereinsgründung: «Am 22. Februar 1862 trafen sich 22 Personen im Haus von Herrn Piwonka mit der Idee, an diesem Ort einen Verein zu gründen, damit sich die Deutschen in der Region gegenseitig unterstützen, die geistige Entwicklung fördern und den sozialen Austausch mit der chilenischen Bevölkerung in Osorno pflegen. Seitdem haben wir uns in diese Stadt und in dieses Land integriert, das wir als unsere Heimat betrachten.»

Der erste Erfolg dieser Gründer war die Schaffung einer Bibliothek, wie Christian Prett betonte: «Mit diesem Erfolg zeigten wir, dass das Interesse bestand, unsere Kultur zu bewahren, Fortschritte in der Bildung zu erzielen, sowohl wirtschaftliche als auch geistige Entwicklung voranzutreiben und die Integration mit der Bevölkerung von Osorno zu suchen.» Diese Ziele sollten auch weiterhin verfolgt werden: «die Förderung der Kultur, die Organisation solcher Veranstaltungen, die ein Stück Geschichte vermitteln, der Erhalt der deutschen Sprache sowie die Suche nach Möglichkeiten, sowohl Sprachkurse für Anfänger als auch für Fortgeschrittene anzubieten. Natürlich gilt es auch, die deutschen Traditionen zu bewahren, insbesondere in Bereichen wie der Gastronomie.

Zusammenfassend ist es nun unsere Aufgabe, unsere Wurzeln nicht zu verlieren – indem wir unser Bestes geben, uns aktiv an Veranstaltungen beteiligen und neue Ideen entwickeln, die unsere Mission unterstützen». Als eine Herausforderung sieht der Stellvertretende Vorsitzende, «die Schaffung von Begegnungsräumen, durch Partnerschaften mit unseren kooperierenden Institutionen wie der zweiten Kompanie Germania Feuerwehr, der lutherischen Kirche, den Frauenvereinen, dem deutschen Altenheim und natürlich unseren deutschen Vereinen der Region. Dies ermutigt uns, weil wir sehen, dass das „gegenseitige Unterstützen der Nachkommen von Deutschen in der Region“ erreicht wird. Indem wir Aktivitäten wie den Día del Colono, die Feier des Tags der Deutschen Einheit, historische Vorträge organisieren, tragen wir zur Förderung der intellektuellen Entwicklung bei und öffnen unsere Türen für die Menschen in unserer Stadt, was uns in der Integration mit der Gemeinschaft voranbringt, genau wie es das Anliegen der Gründer vor 163 Jahren gewesen ist.»

Im Rahmen der Jubiläumsfeier wurden drei Ehrenmitglieder des Vereins besonders ausgezeichnet: Bernardo Eggers, der dem deutschen Verein seit 1983 angehört, Ernesto Aubel für seine langjährige Mitgliedschaft im Verein sowie der verstorbene Osvaldo Follert, Ehrenmitglied seit 1983, dessen Sohn Guillermo Follert Klagges diese Anerkennung aus den Händen von Vorstandsmitglied Claudio Mayorga entgegennahm..

Quelle: Deutscher Club Osorno