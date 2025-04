Buch – Familiengeschichte in Bildern

Deutsch-Chilenin erhielt Deutschen Fotobuchpreis

Con fotos familiares que abarcan un período de 30 años, Karen Schwend dio forma a un fotolibro de 247 páginas, que contiene una crónica familiar sorprendente. La publicación «Wolf, un viaje familiar» que fue editada por separado en alemán y en castellano, fue galardonada en Alemania con el Premio al Libro Ilustrado.

Zur Person: Karen Schwend wurde 1965 in Santiago geboren und wuchs in einer Familie mit belgischen, deutschen und chilenischen Wurzeln auf. Als Kind und später auch als Erwachsene verbrachte sie drei Jahre in Deutschland. Sie studierte Design an der Pontificia Universidad Católica de Chile und spezialisierte sich später auf Webdesign und Fotografie. Während der Zeit der Pandemie erweiterte sie ihre Interessengebiete und beschäftigte sich mit philosophischen und literaturwissenschaftlichen Themen. Sie bezeichnet sich als «Amateurfotografin». Als Liebhaberin von Fotobänden informiert sie sich ständig über Neuerscheinungen auf diesem Gebiet. Karen Schwend ist verheiratet und Mutter von zwei Kindern. foto: Cristián Prado Valenzuela

Im September 2015 erhält Karen Schwend von ihrem Vater zum Geburtstag eine Kiste mit über 700 Negativen. Es sind Fotografien, die ihr Großvater Wolfgang Schwend zwischen 1929 und 1959 aufgenommen hat. Nach dem Tod des Vaters findet Karen in seinem Nachlass zahlreiche Briefe ihres Großvaters, mit denen sie die Familiengeschichte jener drei Jahrzehnte rekonstruieren kann. Mit diesen umfangreichen Unterlagen stellt sie ein Buch zusammen, das die Familienchronik aus der Perspektive des Großvaters schildert.

Beim Lesen der Korrespondenz stellte die Autorin fest, dass ihr Großvater mehrmals den Wohnort gewechselt hatte. Es entstand eine tiefere Reflexion über das Thema Migration. Sie kombiniert die Fotos mit Berichten aus seinem Leben als Reisender und Migrant und fiktionalen Erzählungen.

Clemente Hess-Schwend (Karen Schwends Sohn), Karen Schwend und María Luisa Flores-Schwenk, die die deutsche Übersetzung korrigierte

foto: privat

Die Vorstellung des Buches auf Spanisch fand am 24. August 2024 im Café Magnolio in Providencia statt. Bei dem Festival fotografischer Bilder e.V. mit Sitz in Regensburg bewirbt sich die Autorin zum Deutschen Fotobuchpreis, der jährlich vergeben wird – mit Erfolg. Karen Schwend erhält mit «Wolf – Eine Familienreise» die Silbermedaille der Kategorie Selfpublishing. Die Verleihung des Deutschen Fotobuchpreises fand am 23. November in Regensburg statt.

Wolfgang Schwend wird 1907 in Hannover geboren. 1927 macht er seinen Abschluss als Chemiekaufmann, arbeitet anschließend für ein Chemieunternehmen und reist zwei Jahre später nach Chile. 1932 heiratet er Raquel González, mit der er später nach Deutschland fährt. Anfang Oktober 1939 wird er bei der Luftwaffe eingezogen. Er dient an der russischen Front, wo er an der Schlacht von Stalingrad teilnimmt. Mitte Juni 1945 gelingt ihm die Heimreise nach Deutschland. Vier Jahre später kehrt er mit Frau und Kindern nach Chile zurück. Zwei schwere Schicksalsschläge treffen die Familie, die im Buch explizit festgehalten sind: Die Tochter Dita stirbt 12-jährig an Leukämie im trostlosen Nachkriegsdeutschland und Wolfgangs Frau muss 1954 in eine psychiatrische Klinik eingewiesen werden. Wolfgang Schwend stirbt im November 1959.

Karen Schwend erstellt einfühlsam und sensibel eine umfassende Familienchronik. Hauptgrundlage dazu ist das reichhaltige Fotoarchiv, von dem sie großzügig Gebrauch macht. Die Bilder sind meist technisch einwandfrei und vermitteln einen wirklichkeitsnahen Einblick in den deutschen Alltag zwischen den Weltkriegen und auch in den chilenischen Alltag der 1950er Jahre.

Besonders beeindruckend wirken die seltenen Fotos, die Wolfgang Schwend während des russischen Feldzugs aufnahm, wie zum Beispiel die bedrückenden Winterlandschaften, die in dicke Mäntel eingehüllten Soldaten, die mit ernster Miene in die Kamera schauen oder das beschneite Pferd, das bei minus 40 Grad einen Schlitten zieht.

Das Buch ist aus denkbar bestem Material erstellt worden. Das Layout ist sorgfältig und mit Geschmack gestaltet. Der Leser stellt fest: Das Werk ist darauf ausgelegt, eine lange Lebensdauer zu gewährleisten.

Das Buch besteht aus verschiedenen hochwertigen Papieren: glänzendes Olin White Papier für die Fotos, schweres braunes Offsetpapier für die Geschichten und spezielle Einlagen aus leicht transparentem Papier, die die Kapitel voneinander trennen.

Der Band ist sowohl in deutscher als auch in spanischer Fassung erschienen. Interessenten können ihn direkt bei der Autorin bestellen. Ihre E-Mail-Adresse lautet:

karen1909@gmail.com

Weitere Informationen unter:

www.kschwend.com