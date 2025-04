Si observamos la dieta de los alemanes, destacan dos clásicos con evoluciones muy distintas: el pan con mantequilla, que está resurgiendo, y el «Döner alemán», que evolucionó a partir de una especialidad turca y que hoy en día es popular incluso en Chile.

Desde hace más de 50 años que el Döner Kebab enriquece la cultura gastronómica alemana. el primero fue vendido probablemente en Berlín en 1972 por el inmigrante turco Kadir Nurman. Desde entonces, ha experimentado una verdadera marcha triunfal – hoy se pueden encontrar más puestos de Döner Kebab (e incluso restaurantes especializados) en las ciudades alemanas que de las típicas y tradicionales salchichas fritas (Bratwurst) o gordas cocidas (Bockwurst).

Ursprung

In der Türkei gibt es Döner Kebab (türkisch: «sich drehendes Grillfleisch») seit mehreren hundert Jahren. Allerdings begann man erst um 1830 damit, ihn senkrecht zu grillen. Mit Marinade gewürzte Fleischscheiben werden dabei schichtweise auf einen vertikal stehenden Drehspieß gesteckt und seitlich gegrillt. Von diesem werden nach und nach die äußeren, gebräunten Schichten dünn abgeschnitten. Als Imbissvariante wird das Fleisch meist in ein aufgeschnittenes Fladenbrot gelegt. Auf das Brot kommen außerdem Gartensalat, geschnittene Tomaten, Gurken und Zwiebeln, Weiß- und Rotkohl sowie Saucen mit Mayonnaise, Joghurt und Ketchup.

Gonzalo Doren probierte Döner Kebab zum ersten Mal in Berlin.

Doren und der Döner

Diese ihm bis dahin unbekannte Speise probierte Gonzalo Doren Mellibovsky zum ersten Mal in Berlin. Der damals 27-jährige Chilene aus Copiapó lebte nach seinem Jurastudium für zwei Jahre in der deutschen Hauptstadt. Allerdings war er zehn Jahre vorher bereits im Rahmen eines Schüleraustausches für ein Jahr in der Schweiz und hatte dort etwas Deutsch gelernt.

Döner Kebab, wie man ihn in Ñuñoa und Vitacura erhält

foto: Berliner Döner Kebab

Nach seiner Rückkehr nach Chile arbeitete er zunächst bei einer Anwaltskanzlei, doch der Döner ließ ihn nicht mehr los. «Vielleicht war es einfach Schicksal – meine deutschen Freunde meinten immer, Doren klänge ein bisschen wie Döner», lacht er. Mit Hans Ewert (ebenfalls Chilene) beschloss er, sich in der (Döner)-Gastronomie zu versuchen. Zunächst wurden Marke und Logo entwickelt, dann folgten mit einem chilenischen Koch, der ebenfalls in Deutschland gelebt hatte, Hunderte von Versuchen, um ein knuspriges, innen weiches und dabei biegsames Brot zu entwickeln – mit einem Backofen in dessen Zimmer. «Wegen der Pandemie konnten wir sowieso nichts anderes unternehmen», erinnert er sich.

Türen auf!

Im Februar 2021 war es dann so weit – das erste «Berlin Döner Kebab»-Lokal wurde in Ñuñoa eröffnet, direkt an der Metrostation Monseñor Eyzaguirre. Bis heute gibt es hier einen Liefer- und Abholservice. «Schon am ersten Tag hatten wir mehr als 60 Kunden, obwohl die meisten gar nicht wussten, worum es sich eigentlich handelt. Damals machten die Medien das neue Angebot bekannt, und viele kamen, um es zu probieren», so Gonzalo Doren.

Das gewürzte Fleisch wird an einem vertikalen Drehspieß gegrillt.

Der zweite Standort folgte im Oktober 2022 in Vitacura. Das Restaurant bietet Plätze für rund 60 Gäste; eine neue Terrasse wurde vor kurzem eingeweiht und es wird Döner – oder Currywurst! – und ein kühles Bier serviert. Insgesamt 22 Personen arbeiten derzeit in beiden Lokalen. Die Partner Gonzalo und Hans sind daneben noch als Compliance-Beauftragter beziehungsweise als Management-Kontroll-Ingenieur tätig – bis das kleine Unternehmen genug Gewinn abwirft.

Kostprobe

Das «Berlin Döner Kebab» in Vitacura erwartet seine Gäste jetzt mit einer weiteren Terrasse.

Da ich seit mehr als 37 Jahren in Chile lebe, sind Döner für mich ebenfalls eine neue Erfahrung. Im Restaurant in Vitacura traf ich mich mit Gonzalo und verkostete einen Klassik-Döner, dazu ein Körbchen mit Pommes – camote, rústico und crunchy – und Knoblauchsoße zum Dippen. Der Döner war mit in dünne Scheiben geschnittenem (Hack)-Fleisch (wahlweise Hühnchen, Rind oder gemischt) zubereitet, darauf ein Mix aus Gartensalat, roter Zwiebel, Tomate, Gurke, Rotkohl und Petersilie, abgerundet mit verschiedenen Soßen. Besonders erwähnen möchte ich das hausgebackene Fladenbrot, das all dies umschließt, hervorragend in Geschmack und Konsistenz.

Döner sind kein Fast Food im herkömmlichen Sinne – sie enthalten kaum Fett, dafür aber viel frisches Gemüse und können sowohl als Snack zwischendurch als auch als Hauptmahlzeit gegessen werden. Daneben werden Döner-Boxen, Döner-Teller sowie Dürüm angeboten, letztere ähnlich einer Shawarma. Familien oder Unternehmen können für besondere Gelegenheiten bestellen, auch kleine Formate zum Cocktail.

Auch Currywurst mit dreierlei Pommes ist im Angebot.

foto: Berliner Döner Kebab

Es lohnt sich, diese in Chile neue gastronomische Köstlichkeit zu probieren! Und wenn Sie sich unsicher sind, wie diese ohne Kleckern gegessen wird – auf der Tellerunterlage ist dies genauestens erklärt. Doch in Chile ist man schließlich geübt im Completo-Verzehr – die Handhabung sollte also kein Problem sein!..

«Berlin Döner Kebab»

Geronimo de Alderete 1579, Vitacura – (Restaurant, Delivery und zum Mitnehmen) / +56920745205

Irarrazaval 1520 (Delivery und zum Mitnehmen) / +56935914451 www.bdk.cl / contacto@bdk.cl