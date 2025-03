Ausgebuchter Workshop zur dualen Ausbildung am Goethe-Institut 

El 29 de enero, el Goethe-Institut organizó un taller sobre la formación dual en Alemania, en el marco de su proyecto internacional «Vorintegration – Vivir y trabajar en Alemania». El Goethe-Institut está presente en más de 60 países. Desde su inicio en Chile en septiembre de 2023, alrededor de 1.900 personas han participado en las actividades del proyecto.

Für den Workshop war Renata Meza Poblete vom Podcast «Somos Azubis» als Referentin eingeladen worden. Zudem hatten die «Coleccionistas Playmobil Chile» ihre Figuren für die interaktiven Gruppenarbeiten zur Verfügung gestellt.

Almut Gülzow, die Koordinatorin für das Projekt «Vorintegration», sprach im Cóndor-Interview über den Workshop am 29. Januar, darüber, warum das Projekt für die Teilnehmer interessant ist und welche Vor-aussetzungen für eine duale Ausbildung in Deutschland bestehen.

Wie viele Interessierte nahmen an der Veranstaltung teil? Aus welchen Bereichen kamen sie?

Rund 30 Interessierte nahmen teil – viele von ihnen hatten bereits Sprachkurse am Goethe-Institut Chile besucht oder sich mit den Vorintegrationsangeboten auseinandergesetzt. Viele von ihnen haben außerdem bereits einen chilenischen Berufsabschluss erlangt. Die Mehrheit hatte sich vorher noch nie intensiv mit dem deutschen Ausbildungssystem beschäftigt, zeigte jedoch großes Interesse daran, in Deutschland eine Ausbildung zu absolvieren und gleichzeitig zu arbeiten.

Welche Rückmeldungen gab es? Was interessierte die Teilnehmer besonders?

Besonders spannend für die Teilnehmenden war die Möglichkeit, durch eine Ausbildung Zeit in Deutschland zu gewinnen und die Integration zu erleichtern. Während der Anerkennungsprozess eines chilenischen Abschlusses läuft, können Migrantinnen und Migranten parallel eine deutsche Ausbildung absolvieren, wertvolle Berufserfahrung sammeln, die Fachsprache lernen und bereits ein Gehalt verdienen.

Ein weiteres zentrales Thema des Workshops war die Bedeutung der Sprachkenntnisse. Um eine duale Ausbildung in Deutschland beginnen zu können, werden oft Deutschkenntnisse auf B1-Niveau vorausgesetzt. Gute Sprachkenntnisse sind der Schlüssel zu einer erfolgreichen Integration und beruflichen Entwicklung in Deutschland.

Gab es eine solche Veranstaltung schon einmal? Werden Sie diese Veranstaltung wieder anbieten?

Das Goethe-Institut Chile bietet regelmäßig Webinare und Informationsveranstaltungen zu verschiedenen Themen der Erwerbsmigration an, darunter Visumsarten, Anerkennung von Abschlüssen und Arbeitssuche in Deutschland. Dabei laden wir Referenten deutscher Organisationen wie der Zentralen Auslands- und Fachvermittlung der Bundesagentur für Arbeit, der IHK Fosa (Anmerkung der Redaktion: das bundesweite Zentrum deutscher Industrie- und Handelskammern zur Feststellung der Gleichwertigkeit ausländischer Berufsabschlüsse) oder Make it in Germany (das mehrsprachige Portal der deutschen Bundesregierung für Fachkräfte aus dem Ausland) ein, um eine neutrale Perspektive auf das Thema Erwerbsmigration zu gewährleisten.

Unsere Angebote beschränken sich nicht nur auf Santiago. 2024 haben wir beispielsweise Valparaíso, Rancagua, Osorno und Puerto Montt besucht und dort Informationsveranstaltungen durchgeführt.

Bereits am 27. Februar 2025 luden wir zum nächsten Webinar ein: «Mein Weg nach Deutschland». Die Veranstaltung richtete sich an Personen, die kurz vor der Abreise nach Deutschland standen und Informationen für ihre erste Zeit in Deutschland suchten.

Können sich Interessierte immer noch bei Ihnen melden?

Natürlich! Alle, die sich für eine berufliche Zukunft in Deutschland entschieden haben, können sich für unsere Beratungen und Veranstaltungen anmelden. Unsere aktuellen Angebote finden sie in unserem Newsletter, auf den Social-Media-Kanälen des Goethe-Instituts Chile und auf unserer Webseite.

Wie lief der Teil der Gruppenarbeiten ab? Hatten Sie den Eindruck, dass da Vorwissen vorhanden war?

Die interaktive Gruppenarbeit war der Höhepunkt des Workshops. Die Teilnehmenden visualisierten die mit ihren persönlichen Migrationsplänen verbundenen Erwartungen und Herausforderungen mithilfe von Playmobil- und Lego-Figuren. Das war großartig, weil komplexe Prozesse mit den Figuren so anschaulich wurden! Durch diese Aktivitäten kamen die Teilnehmenden untereinander ins Gespräch und konnten auch untereinander neue Kontakte knüpfen. Diese kreative Methode ermöglichte es, den oft komplexen Prozess der Migration greifbar zu machen und persönliche Ängste sowie Hoffnungen spielerisch darzustellen.

Viele der Teilnehmenden befinden sich noch in der Planungsphase ihrer Migration nach Deutschland. Dank dieses Workshops konnten sie nicht nur wertvolle Informationen mitnehmen, sondern auch ihr Netzwerk mit Gleichgesinnten erweitern..

Die Fragen stellte Silvia Kählert

Weitere Informationen unter:

www.goethe.de/chile/preintegracion

PROJEKT «VORINTEGRATION»

«Vorintegration – Leben und Arbeiten in Deutschland» richtet sich an alle, die bereits entschieden haben, nach Deutschland zu immigrieren, um dort zu arbeiten. Das Projekt des Goethe Instituts bietet eine kostenlose Beratung und Information zu allen Themen, die mit der Erwerbsmigration nach Deutschland zusammenhängen. Eine Anmeldung genügt, um an den Angeboten teilzunehmen.