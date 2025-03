RWE startet Umweltbewertung des Photovoltaikparks Pita Solar 

El proyecto de RWE contará con una capacidad instalada de 184,9 MWac y un sistema de almacenamiento de baterías (BESS) de 185 MW con una duración de cinco horas. Este será el segundo proyecto de la empresa en evaluación ambiental y se llevará a cabo en la comuna de Pozo Almonte, en la región de Tarapacá.

Für die Umweltverträglichkeitsprüfung, die eine Investition von etwa 320 Millionen US-Dollar umfasst, wurde mehr als ein Jahr lang umfassende Datenerhebung betrieben, es wurden vier Monitoring-Kampagnen durchgeführt und zusätzliche Studien zur Nist- und Mikroroutenplanung von Flora und Fauna realisiert. Darüber hinaus begann die enge Zusammenarbeit mit der lokalen Gemeinschaft bereits im Jahr 2023, und vor der Einreichung des Projekts wurden Bürgerbeteiligungsprozesse durchgeführt.

RWE Renewables, eines der weltweit führenden Unternehmen im Bereich der erneuerbaren Energien, hat nun das zweite Projekt in Chile für eine Umweltbewertung aufgenommen. Es handelt sich dabei um den Photovoltaikpark Pita Solar, der eine installierte Leistung von 184,9 MWac sowie ein Batteriespeichersystem mit 185 MW für eine Dauer von fünf Stunden umfassen wird.

Der Park wird in der Gemeinde Pozo Almonte in der Region Tarapacá entstehen.

Das Projekt, dessen Umweltverträglichkeitsprüfung nun in Bearbeitung ist, wird über eine 13,3 Kilometer lange Übertragungsleitung mit der Umspannstation Nueva Pozo Almonte verbunden. Die Kooperation mit der Bevölkerung vor Ort im Rahmen des Projekts begann bereits vor zwei Jahren. Es wurden frühzeitig die Bürger beteiligt, das heißt indigene Gruppen und die Bewohner der Gemeinde sowie die umliegenden Bewohner.

Alfredo Zañartu, Country Manager von RWE, erklärte: «Wir freuen uns sehr, mit dem Projekt Pita Solar einen bedeutenden Beitrag zu Chiles nachhaltiger Entwicklung und den Klimaneutralitätszielen zu leisten. Dies ist ein weiteres Beispiel für den Fortschritt bei der Entwicklung unseres Portfolios von mehr als 2 GW. Darüber hinaus planen wir, unser Portfolio in diesem Jahr weiter zu diversifizieren, unter anderem durch die Aufnahme von Windprojekten in den Regionen Ñuble und Bío Bío, und so die Produktion erneuerbarer Energie in Chile weiter auszubauen.»

Es wird erwartet, dass Pita Solar eine Bauzeit von etwa 18 Monaten in Anspruch nehmen wird. Während dieser Zeit sollen im Durchschnitt rund 260 Arbeitsplätze geschaffen werden, es werden maximal 450 Arbeitsplätze erwartet. Die Dauer des Projekts wird auf 35 Jahre geschätzt.

Dieses Projekt ergänzt den bereits in der Umweltbewertung befindlichen Photovoltaikpark Los Durmientes, der eine Kapazität von 243,6 MWac plus Speichersystem umfasst und in der Region Antofagasta errichtet wird..

Quelle und Foto: RWE