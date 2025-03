Orgel der Erlöserkirche gründlich überholt

Durante los meses de verano, el organero Carlos Valdebenito sometió a una reparación exhaustiva al órgano de la Iglesia Luterana El Redentor. Objetivo principal de la intervención fue restablecer el noble sonido original del valioso instrumento.

«Jedes Instrument hat eine bestimmte Klangästhetik und diese Ästhetik hängt immer mit dem Land zusammen, in dem es hergestellt wird. Eine deutsche Orgel spricht wie eine deutsche Orgel. Französische Orgeln sprechen wie französische Orgeln, ihr Klang ist groß, üppig, kraftvoll, majestätisch. Sie haben den Ort, an dem sie gebaut wurden, in ihrer Seele verankert», sagt Carlos Valdebenito. Der Orgelbauer sitzt auf der Empore der Erlöserkirche an einem Tisch, auf dem er Pfeifen verschiedener Größe mit seinen Werkzeugen bearbeitet. Die Aussage ist ein eindeutiges Zeichen seiner Bewunderung für die wertvolle Orgel aus dem Hause Walcker, deren Teile auf dem Boden ausgebreitet liegen und auf Reparatur warten. «Hier haben wir eine deutsche Orgel, die im Laufe der Zeit ihren Charakter verloren hat – sie hat kein eigenes Profil mehr», stellt er fest. «Man hat Klänge eingebracht, die weder zu dieser Epoche des deutschen Orgelbaus noch zu diesem Hersteller passten, wodurch sie verunstaltet wurde.»

Es wurden nicht nur Register geändert, sondern auch die besondere «Gesangart» jedes Registers, indem jeder Pfeife mehr Stärke und Winddruck zugeführt wurde. Dadurch hatte die Orgel nicht mehr ihre kennzeichnende Sanftheit, sondern klang eher kraftvoll und durchdringend. «Das ist das Schlimmste», meint Valdebenito, «weil es eine Veränderung der Ästhetik zur Folge hatte.» Er unterstreicht, dass seine Aufgabe darin besteht, die Wiederherstellung der ursprünglichen Klangästhetik zu erlangen. Dazu muss jede einzelne Pfeife erstens auf ihr Originaltimbre bearbeitet und zweitens gestimmt werden.

Künftig sollte das Instrument, um seine Qualität zu erhalten, mindestens einmal im Jahr gestimmt werden. Valdebenito betont «mindestens», da die Wartung idealerweise durchgehend vorgenommen werden sollte, und zieht einen Vergleich: «Am 8. Dezember des vergangenen Jahres ist die Orgel von Notre Dame in Paris wieder eingeweiht worden. Sie wird in den kommenden 15 Jahren voraussichtlich nie gänzlich gestimmt, sondern ständig gewartet und je nach Bedarf ausgebessert werden.»

Zur Person

Carlos Valdebenito entdeckte als junger Mann seine Faszination für das Orgelspiel. Dabei stellte er fest, dass diese Instrumente äußerst anfällig sind und fachgerecht gewartet werden müssen. So entschloss er sich, in Frankreich eine Orgelbauerausbildung zu machen. Anschließend gründete er vor 30 Jahren eine Werkstatt und seitdem hat er Orgeln gebaut und restauriert. Carlos Valdebenito ist auf seinem Fachgebiet gegenwärtig nicht nur im Inland einer der anerkanntesten Experten, sondern auch in verschiedenen Nachbarländern sehr gefragt.

Patricia Rodríguez Seeger spielt seit über 30 Jahren regelmäßig auf dem Instrument der Erlöserkirche und hat somit seinen Verfall direkt am Spieltisch miterlebt. Heute ist sie «sehr glücklich, dass sie durch Carlos, der für seine Gründlichkeit bekannt ist, in den besten Händen ist und dass wir jetzt wieder mit einer edlen Orgel rechnen können. Ich hoffe, dass sie künftig, wie Carlos es bereits sagte, vorbeugend versorgt wird. Es ist wie bei Babys, die, obwohl sie gesund sind, regelmäßig vom Kinderarzt kontrolliert werden müssen, oder mit den Autos, die man ja auch regelmäßig in einer Werkstatt instandhält.»

Die Orgel der Erlöserkirche wurde von der Firma Walcker in Ludwigsburg im Jahr 1934 gebaut. Sie hat knapp 900 Pfeifen, zwei Manuale und ein Pedalwerk. Carlos Valdebenito drückt unmissverständlich seine Bewunderung für das kostbare Instrument aus: «Wenn sich diese Orgel in Deutschland befände, stünde sie unter Denkmalschutz!»