DCB-Schüleraustausch in Deutschland

291 Schülerinnen und Schüler aus deutschen Schulen haben dieses Jahr am Austausch teilgenommen, den der Deutsch-Chilenische Bund (DCB) organisiert. Am 2. Januar flogen die ersten Jugendlichen nach Frankfurt und am 7. März war für die letzte Gruppe der Rückflug nach Chile.Ihr Programm startete mit vier Tagen in Frankfurt oder Külsheim. Dort wurden sie auf die deutsche Sprache und deutsche Lebensweise vorbereitet, es wurden Ausflüge unternommen und die Teilnehmer haben sich gegenseitig kennengelernt. Danach reisten sie zu ihren Gastfamilien.