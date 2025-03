Deutschland – Ursprung des Weltfrauentags

Clara Zetkin organizó el primer Día Internacional de la Mujer a nivel mundial: esta mujer originaria de Sajonia fue una de las grandes defensoras de los derechos de las mujeres. El desafío que representó para ella alcanzar logros importantes en su campo, incluso hasta bien entrado el siglo XX, se refleja en las vidas de pioneras como Jeanne G. Labrosse, Amelie Beese, Jeanne Bourgeois y Mileva Marić.

Plakat für den Frauentag am 8. März 1914

foto: Karl Maria Stadler

Der erste Frauentag als Protesttag fand 1908 in New York City statt, als 15.000 Frauen für bessere Arbeitsbedingungen und das Frauenwahlrecht demonstrierten. Clara Zetkin griff dieses Ereignis auf und schlug auf der sozialistischen Frauenkonferenz 1910 in Kopenhagen vor, einen internationalen Frauentag einzuführen, der Frauen weltweit mobilisieren sollte, um für das Wahlrecht und die Gleichberechtigung zu kämpfen.

Den ersten großen Frauentag organisierte Clara Zetkin 1911 in deutschen Städten wie Berlin und Leipzig, wo Tausende Frauen demonstrierten. Auch in Österreich, Dänemark und der Schweiz fanden in dem Jahr bereits Kundgebungen statt. Wurde der Frauentag nach dem Ersten Weltkrieg vor allem in sozialistischen Ländern gefeiert, entwickelte er sich nach dem Mauerfall zu einem weltweiten Aktionstag

Die vier vorgestellten Pionierinnen haben in ihrem Bereich gezeigt, dass Grenzen überwunden werden können, wenn Frauen die Chance erhalten, ihre Talente und Fähigkeiten zu entfalten. Mit ihrem Mut haben sie künftigen Generationen den Weg geebnet.