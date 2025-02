Bierfest Llanquihue 2025

Der Club Gimnástico Alemán de Llanquihue organisierte zum 38. Mal das Bierfest, das am 25. und 26. Januar stattfand. Samstagmittag wurden die Tore für die Besucher geöffnet: 10.000 kamen an diesen beiden Tagen. Eine große Bandbreite von deutschen Gerichten, Foodtrucks und Biersorten sowie Aktivitäten für die Familie lockten wieder viele Gäste an. Auf dem Programm standen Shows und musikalische Einlagen mit Künstlern aus ganz Chile. Beim Umzug machten der traditionelle Bierwagen, Oldtimer und vor allem der berühmte «Mack» der Ersten Feuerwehr-Kompanie von Llanquihue mit. Am Sonntag wurde das Fest mit Wettbewerben und Aktivitäten für jedes Alter fortgesetzt. Die Folkore-Shows und Blasmusik und andere künsterlische Vorführungen fanden im Bierzelt statt.

Quelle und Fotos:

Club Gimnástico Alemán de Llanquihue

Mitglieder des Club Gimnástico Alemán de Llanquihue beim Umzug

Francisca Gray Mödinger, Mitglied des Organisationskomitees, und Felipe Werner Held, Vizepräsident des Club Gimnástico Alemán de Llanquihue

Eröffnungsumzug mit dem traditionellen Bierwagen

Carmen Gloria Mödinger, Veranstaltungsleiterin (Mitte), Peter Somweber, österreichischer Konsul in Bariloche, und die Tanzgruppe «Alondra» aus Bariloche.

Im Bierzelt wird auf den Bänken gefeiert…

…und auf der Tanzfläche sowie…