Porträt – Carola Fuentes Palacios

Die erste weibliche Geschäftsführerin der Fisa

«Alles geschieht aus einem bestimmten Grund»

El lema de vida de Carola Fuentes es: Todo ocurre por alguna razón. «Creo firmemente que cada situación, por compleja que sea, tiene una razón y una lección importante para nosotros. En lugar de fijarme en lo negativo, prefiero centrarme en lo que puedo aprender de cada experiencia. La vida es un camino lleno de altibajos, y la diferencia está en cómo elegimos afrontar esos momentos».

Während ihrer Kindheit lebte Carola in verschiedenen Städten Chiles und zweimal in London. «Meine Mutter machte immer Scherze über die 13 Häuser und Wohnungen, die sie in diesen Jahren einrichten musste», erinnert sie sich. Zum Zeitpunkt ihrer Geburt lebten die Eltern – der Vater Luftfahrtingenieur, die Mutter Hausfrau – in Temuco, später in Puerto Montt. «Hier hatten meine Eltern die Gelegenheit, die Werte und Prinzipien der deutschen Schulen kennenzulernen. Ich besuchte die DS in Puerto Montt, danach in Santiago, so wie auch mein jüngerer Bruder, der heute Architekt ist.»

Die 1973 in Santiago geborene Carola verbrachte als Teenager viel Zeit mit sportlichen Aktivitäten. Sie spielte Volleyball, praktizierte Kunstturnen und besonders Leichtathletik, wo sie die DS Santiago bei den Schulmeisterschaften im Weitsprung und in der Vier-mal-100-Meter-Staffel vertrat.

Warum entschied sie sich für ein Studium zum Wirtschaftsingenieur an der Pontificia Universidad Católica de Chile? «Weil mich die Vielseitigkeit des Studiums angesprochen hat. Von Anfang an war ich daran interessiert, Fähigkeiten zu entwickeln, die es mir ermöglichen, verschiedene Bereiche wie Unternehmertum, Personalmanagement und Finanzen zu erkunden. Ich hatte das Gefühl, dass dieser Abschluss ein hervorragendes Instrument sein würde, um mich an unterschiedliche Arbeitsumgebungen anzupassen und Führungsaufgaben zu übernehmen.»

Einer der wichtigsten Meilensteine ihrer Laufbahn war die Möglichkeit, einen Teil der Karriere im Ausland zu verbringen. Dies ermöglichte es Carola Fuentes nicht nur, sich an unterschiedliche kulturelle Kontexte anzupassen, sondern auch Schlüsselkompetenzen wie interkulturelle Kommunikation, Belastbarkeit und Problemlösung in dynamischen Umgebungen zu stärken. «Ich bin davon überzeugt, dass meine Ausbildung an den Deutschen Schulen zusammen mit den multikulturellen Erfahrungen, die ich von klein auf gemacht habe, mich darauf vorbereitet haben, selbstsicher aufzutreten und effektiv zu arbeiten. Dies hat nicht nur meine berufliche Entwicklung geprägt und mir die Türen zu internationalen Projekten geöffnet, sondern auch meine persönliche Perspektive bereichert und mir geholfen, kulturelle Unterschiede als eine Quelle des Lernens und der Zusammenarbeit zu schätzen.»

Carola Fuentes hat Projekte in Unternehmen wie Entel, Movistar Chile und Americatel (Lima) geleitet. In den vergangenen zwölf Jahren war sie als Entwicklungsmanagerin beim Instituto Chileno de Administración Racional de Empresas (Icare) tätig. Die gemeinnützige Organisation fördert seit 1947 in Chile Unternehmertum und verantwortungsbewusstes Führen und hat sich zu einer Plattform für Themen rund um Wirtschaft, Unternehmen und Organisationsmanagement entwickelt.

Im November vergangenen Jahres übernahm die Wirtschaftsingenieurin mit mehr als 25 Jahren Erfahrung in der Geschäftsentwicklung und im Teammanagement als erste Frau in der mehr als 60-jährigen Geschichte der Feria Internacional de Santiago (Fisa) die Stelle als Geschäftsführerin. «Die Fisa hat in den frühen 1960er Jahren die Messewirtschaft in Chile begründet. Viele Chilenen erinnern sich an die Internationale Messe von Santiago. Es war eine Veranstaltung, auf der alle Branchen präsent waren. Heute bringt die Fisa mit ihren Messen in ganz Chile die wichtigsten Produktionssektoren des Landes zusammen.» Als Geschäftsführerin und als erste Frau in dieser Position möchte sie die Wirkung der Organisation auf mehreren Ebenen verstärken: «Kurzfristig besteht mein Hauptziel darin, die strategischen Projekte zu konsolidieren und sie als wichtige Referenz für Tagungen und Veranstaltungen im Land zu positionieren. Mittel- und langfristig hoffe ich, dass sich die Fisa zu einer Plattform entwickelt, die nicht nur die Interaktion zwischen den Akteuren fördert, sondern auch einen wichtigen Beitrag zur Entwicklung des Landes leistet, so wie beispielsweise mit den Messen Hyvolution (grüner Wasserstoff), Aquasur (Aquakultur) und der bekannten Expomin (Bergbau).»

Das Wissen und die Erfahrungen, die Carola im Laufe ihres Lebens gesammelt hat, möchte sie weitergeben. Daher berät sie im Rahmen eines Mentoring- und beruflichen Entwicklungsprogramms Unternehmerinnen.

Ihren Mann Osvaldo Refusta lernte Carola vor 27 Jahren bei der Arbeit an einem Unternehmensprojekt kennen. Sohn Andrés ist inzwischen 20 und Tochter Francisca 18 Jahre alt. Osvaldo leitet heute erfolgreich sein eigenes Technologieunternehmen in Chile und Kolumbien.

Das Ehepaar nimmt sich wöchentlich Zeit, um gemeinsam essen zu gehen und dabei «über das Leben zu reden». Carola betont: «Das ist ein ganz besonderer Raum für uns, der es uns ermöglicht, vom Alltag abzuschalten und unsere Verbindung als Paar zu stärken». Zum 25. Hochzeitstag ist eine Italienreise geplant, auf die sie sich schon sehr freut.

