Weihnachtszeit – Plätzchenbacken, Singen und Vorfreude

«Wenn das Christkind dann klingelt»

Die Adventzeit in Österreich finde ich besonders stimmungsvoll: der Duft von Kekserln und Tees, die Christkindlmärkte, weiße Winterlandschaft, winterliche Temperaturen. Ich kann mich an mein erstes Weihnachten in Chile erinnern: Bei Sonnenschein und Temperaturen um die 30 Grad plus wurde am Heiligen Abend gegrillt. Nicht wie sonst in Österreich ein gemütliches Beisammensein in der warmen Stube um den leuchtenden – «echten» – Christbaum herum. Wenn das Christkind dann klingelt und die großen Kinderaugen im hellen Kerzenschein noch einmal mehr strahlen lässt.

Der ganze Advent steckt voller Aufregung und lässt vor allem die Kinderherzen höher schlagen, wenn es 24 Türchen vom Adventskalender zu öffnen gilt. Wenn abends ein Kekserl und Milch für den Nikolo hergerichtet wird und am Nikolotag nur mehr ein Bröserl auf dem Tellerchen ist, dafür ein Sackerl mit Mandarinen und Nüssen daneben steht. Keksebacken, Schlittenfahren, Schneeballschlachten. Nicht zu vergessen die vier Adventsonntage, an denen wir jeden Sonntag ein Kerzerl am – selbstgebastelten – Adventskranz anzünden und Adventsgeschichten und -gedichte erzählen. Was für eine wundervolle Zeit im Jahr! Fröhliche Weihnachten!