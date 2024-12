Tag der Bundeswehr in Chile

Deutsches Militär

Militärattaché Oberst Lothar Likus lud anlässlich des Tags der Bundeswehr am 15. November zu einer Veranstaltung beim «Amphitheater am Berg» der Familie von Kiesling ein. Diese fand statt zur Erinnerung an die Gründung der neuen Armee der Bundeswehr am 12. November 1955. Ansprachen hielten die deutsche Botschafterin Susanne Fries-Gaier und Lothar Likus. Anwesend waren auch eine Delegation des Zentrums Innere Führung, eine militärische Dienststelle der Bundeswehr, und insgesamt rund 120 Gäste, darunter Freunde der Bundeswehr aus verschiedenen Ländern.

Fotos: Birgit Krumbach

Sebastián Fitzke und Thomas Schmitt Silvia González, Nora Páez und Enrique Valenzuela

Ralph Delaval, Susanne Fries-Gaier, Christian Preuss und Margit Schmohl María Fernanda Bahamondes und Juan Carlos González

Charles McCarthy, Victoria Valderas und Wang Hui Christian Abt und Jorg Kamper