Gedenken an den Novemberpogrom

An den Novemberpogrom vor 86 Jahren in Nazi-Deutschland erinnerte die Versöhnungsgemeinde gemeinsam mit der Gemeinde der Erlöserkirche und der Confraternidad Judeo-Cristiana de Chile am 10. November. Diese wurden vertreten durch Pastor Sebastian Fitzke, Karl Böhmer, Vikar Karl Michael und Rabbi Samuel Szteinhendler. Es nahmen auch die deutsche Botschafterin Susanne Fries-Gaier und der jüdische Botschafter Gil Artzyeli teil. Der 103-jährige Rudi Haymann sprach als Zeitzeuge über seine eigenen Erlebnisse während der «Reichskristallnacht» am 9. November 1938. Alexander Wilckens am Klavier und Nelson Contreras Escudero (Viola da Gamba) sorgten für den musikalischen Rahmen mit zwei Bach-Sonaten: dem Andante aus BWV 1027 und dem Adagio aus BWV 1028. Im Anschluss an die Veranstaltung gab es bei einem Imbiss Gelegenheit zum Austausch.