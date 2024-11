Marina Demangel – nach dualer Ausbildung beste Hochschul-Absolventin

Spezialausgabe UNIVERSIDADES

Was Marina Demangel bisher angepackt hat, war von Erfolg gekrönt: In dem Jahrgang der Auszubildenden zu Schifffahrtskaufleuten an der Insalco war sie die Zweitbeste, in der Universidad de Chile wurde sie als Beste des Jahrgangs 2024 ausgezeichnet.

«Marina ist ein lebendes Beispiel dafür, dass sich Träume mit viel Arbeit, Studium und Ausdauer verwirklichen lassen, und das Universum sorgt dann dafür, dass man alles in vollen Zügen zurückbekommt», veröffentlichte die Deutsche Schule Punta Arenas über ihre ehemalige Schülerin. 2016 hatte Marina dort ihren Schulabschluss gemacht. Ein Jahr später startete sie mit der Ausbildung zur Schifffahrtskauffrau. «Es war für mich eine Chance einen Beruf zu lernen, ohne dass meine Eltern hohe Kosten hatten», erklärt sie ihre Entscheidung. Außerdem gefiel ihr die Stelle bei Ultramar und sie begann den Praxisteil der Ausbildung zur Schifffahrtskauffrau bei dem Unternehmen zu absolvieren.

Nach dem Ausbildungsabschluss wurde sie bei Ultranev zunächst als Assistant Operations Manager und dann als Fuel Analyst und Buyer eingestellt.

Sie startete im Jahr 2019 mit dem Studium Business Engineering in Administration an der Universidad de Santiago de Chile (Usach), die mit dem Insalco kooperiert. Die Usach wiederum kooperiert mit der Fachhochschule Münster, sodass Marina einen Doppelabschluss machen konnte. Nach dem Bachelorabschluss 2021 in Santiago zog sie nach Münster, um mit dem Bachelor in Betriebswirtschaftslehre an der FH Münster fortzufahren. Dieses Studium beendete sie im Juni 2023 mit einem sechsmonatigen Praktikum bei der Firma Amazon in Essen. Im April dieses Jahres erfuhr sie von der Usach, dass sie mit dem ersten Platz für ihre akademischen Leistungen beim Jahrgang 2024 ausgezeichnet werden sollte.

Eigentlich wollte Marina aus Kostengründen und wegen der langen Anreise nicht zur Abschlussfeier der Uni-Absolventen nach Santiago reisen. Nach der Bekanntgabe der Auszeichnung änderte sie ihre Entscheidung: «Im Nachhinein wird mir klar, wie wichtig es war, nach Chile zu fahren, nicht unbedingt nur wegen der Zeremonie an der Fakultät Ingeniería Comercial an der Usach, die unglaublich berührend und schön war, sondern um zu erkennen, dass meine wertvollste Belohnung meine Familie und Freunde sind. Sie haben ihren gesamten Zeitplan mit nur zwei Wochen Vorlaufzeit umgestellt, um alles für meine Reise unterzubringen, was mich unglaublich stolz macht, sie an meiner Seite zu haben, und auch stolz auf mich sind.»

Marina Demangel hat nicht nur diszipliniert und beharrlich gelernt, studiert und ihre berufliche Laufbahn vorangetrieben: «Es hat mir immer Spaß gemacht, etwas gemeinsam mit anderen zu machen und anderen zu helfen.» Darum engagiert sie sich im Vorstand des Alumni-Vereins der Insalco und hat auch an der Hochschule Münster in der Abteilung für internationale Studenten gearbeitet. Dort unterstützte sie sowohl die lateinamerikanischen Studierenden, die in Deutschland ankamen, und nach einer Wohnung suchten, als auch die Deutschen, die nach Lateinamerika gehen wollten.

Die Firma Amazon hat Marina Demangel nach ihrem Praktikum eingestellt und sie arbeitet bereits mehr als ein Jahr als Schicht-Managerin in Duisburg. Auch in dem Unternehmen hat sie sich ehrenamtlich engagiert: Bei der Tafel Duisburg, die Bedürftige mit Lebensmittel versorgt, oder dem Blauen Haus, ein Verein, der Kinder und Jugendliche unterstützt.

LecturaMarina Demangel wurde als beste Studentin ihres Jahrgangs und Studiengangs an der Usach, Business Engineering in Administration, ausgezeichnet.

Foto: privat