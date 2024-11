Neuer Geschäftsführer beim Cóndor

Christian Preuss übernimmt Staffelstab von Ralph Delaval

Nachdem Ralph Delaval über 16 Jahre als Geschäftsführer den Cóndor geleitet hat, übernimmt dieses Amt Christian Preuss im Laufe des Novembers. Der Betriebswirt ist in der deutsch-chilenischen Gemeinschaft bestens vernetzt und wird seine unterschiedlichen Leitungserfahrungen wie beim Unternehmen Ultramar, der Lufthansa, dem Insalco oder zuletzt bei der Universidad del Desarrollo beim Cóndor einbringen.

Der Cóndor war in Christian Preuss’ Familie immer präsent: «Die Zeitung ist quasi ein Teil meines Lebens, genauso wie in meinem Elternhaus liegt der neue Cóndor auch jetzt in meiner Familie regelmäßig auf dem Tisch.» Sein Vater wanderte 1948 aus Deutschland nach Chile aus. Mütterlicherseits kam sein Großvater (aus Wuppertal) und die deutsche Familie seiner Großmutter Mitte des 19. Jahrhunderts nach Chile.

Duale Ausbildung und Schwerpunkt Personalführung

Er besuchte genau wie seine drei Jahre ältere Schwester Verena die Deutsche Schule Santiago, wo er auch seinen Schulabschluss machte. Anschließend absolvierte er eine duale Ausbildung als Industriekaufmann bei der Bayer AG in Leverkusen, der eine Zusatzausbildung beim gleichen Unternehmen zum Wirtschaftsassistenten folgte.

Nach vier Jahren in Deutschland kehrte er 1988 nach Chile zurück und begann neben der Arbeit mit dem Studium der Betriebswirtschaftslehre an der Universidad Adolfo Ibañez in Santiago, das er mit dem Postgrado abschloss. Darauf aufbauend machte er in den Jahren 2010 und 2011 einen Master in Personal- und Organisationsführung an der gleichenUniversität. «Personalentwicklung und im Team Projekte zu verwirklichen hat mich schon immer begeistert», betont Christian Preuss. Das Thema zieht sich wie ein roter Faden durch seinen beruflichen Lebensweg. Vor acht Jahren ließ er sich bei der Unternehmensberatung IAC zum Coach zertifizieren und ein Jahr später zum Leitenden Auditor bei der Beratungsfirma Lloyd’s Register Quality Assurance.

Leitung verschiedener Teams

Seine Berufslaufbahn startete der Industriekaufmann 1988 bei der Ultramar Agencia Marítima in der Vertriebsabteilung, wo er am Schluss als Verkaufsleiter tätig war. Nach sieben Jahren wechselte er zur Firma Sodexho Pass Chile, die mit Restaurants und Betrieben zusammenarbeitet und für die er unter anderem Marktstrategien entwickelte und neue Geschäftsstellen in Viña del Mar und Concepción aufbaute. Anschließend kam er zu Ultramar zurück und wurde Geschäftsführer der Lufthansa-Vertretung in Chile. In den fünf Jahren konnte eine bessere Kundenbetreuung eingeführt werden und Lufthansa stockte ihr Angebot auf tägliche Flüge zwischen Santiago und Frankfurt auf und führte ein neues Business-Class-Konzept ein.

Nach seiner Zeit mit Lufthansa wurde Christian Preuss 2005 von Ultramar nach Valparaíso versetzt und übernahm dort die Leitung der dortigen Hafenagentur sowie die der Agenturen in Quintero, Los Vilos und Coquimbo. 2011 kam er dann wieder nach Santiago zurück und wurde Leiter des Personalbereichs bei der

Ultramar Agencia Marítima.

2018 wurde er Geschäftsführer des Instituto Superior Alemán de Comercio (Insalco) und 2020 Personalleiter bei der Corporación Educacional Federico Froebel, unter deren Dach sich die DS Santiago, DS Chicureo und das Insalco befinden. Als Manager bei der Facultad de Ingeniería der Universidad del Desarrollo (UDD) übernahm er ab 2022 die Leitung des ersten dualen Studiengangs nach deutschem Vorbild an einer chilenischen Universität.

«Beide Welten in Einklang bringen»

«Von jeder meiner beruflichen Stationen habe ich dazu gelernt, und diese Erfahrungen möchte ich in den Cóndor einbringen»,

sagt Christian Preuss. Der Aufgabe, die «beiden Kulturen und Welten von Chile und Deutschland sinnvoll in Einklang zu bringen», hat er sich bereits in seiner Zeit mit der Lufthansa oder auch jetzt zuletzt bei der UDD und deren deutschen Partnern der Dualen Hochschule Baden-Württemberg gestellt.

Auch die Bildung der jungen Menschen liegt ihm am Herzen. In verschiedenen deutsch-chilenischen Institutionen war er ehrenamtlich im Vorstand aktiv, wie im Club Alemán de Valparaíso, in der AHK Chile, dem Insalco und der DS Chicureo.

In seiner freien Zeit spielt die Familie für den verheirateten Deutsch-Chilenen eine grosse Rolle. Seine drei Kinder haben ebenfalls alle an der DS Santiago ihren Schulabschluss und sind bereits berufstätig: Axel und Martina nach einem Studium der Rechtswissenschaften und Cristóbal, der Jüngste, mit einem abgeschlossenen Studium der Ingenieurwissenschaften.

Auf seiner Parcela in Melipilla entspannt Christian Preuss am liebsten bei der Gartenarbeit und der Vorbereitung des Asados.

Foto: privat