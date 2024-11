Insalco-Absolvententreffen in der Kühne Logistics University

Das Treffen der Absolventen des Instituto Superior Alemán de Comercio (Insalco) in Europa fand dieses Jahr am 9. November in der Kühne Logistics University (KLU) statt. Die private Hochschule für Logistik und Unternehmensführung hat ihren Sitz in der Hafen-Citiy von Hamburg. Die 16 ehemaligen Auszubildenden aus Chile waren beim ersten Teil des Abends Gäste des Alumni-Treffens der KLU. Es nahmen ebenfalls der chilenische Konsul in Hamburg, Antonio Correa und der Honorarkonsul von Chile in Bremen, Ralf Miehe, die den Kontakt zur KLU hergestellt hatten, und Professor Andreas Kaplan, Präsident der KLU, teil. Beim zweiten Teil des Insalco-Treffens informierte Daniel Medina von ProChile in Hamburg über die Entwicklung der Wirtschaftsbeziehungen zwischen Deutschland und Chile. Marina Demangel, Vorsitzende des Red de Alumni Insalco, berichtete über den neusten Stand des Insalco.

Joaquin Sievers und Daniel Medina Rodrigo Olfos, Marina Demangel, Vorsitzende des Red de Alumni Insalco, Natacha Herrera Preisig und Eric Daube, stellvertretender Vorsitzender des Red de Alumni Insalco Kai Krziwan und Theron Mendel, ehemaliger Insalco-Lehrer Manuel Hinrichsen und Juan Cárdenas Franz Findel, Teo Grenningloh und Torge Archelpöhler Sophia Rauber, Head of Alumni und Community Management, und Holly Hillen, Alumni und Community Manager KLU Ralf Miehe, Honorarkonsul von Chile in Bremen, Antonio Correa, chilenischer Konsul in Hamburg, und Professor Andreas Kaplan, Präsident der Kühne Logistics University Teilnehmer des Alumni-Treffens des Insalco

Bryan Pérez, Vorsitzender des Vorstands des Alumni-Vereins der KLU und Mykola Kazadayev, stellvertretender Vorsitzender Ian Dressel, Franco Pardo und Robert Lindenmann

