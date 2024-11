Deutscher Verein Valparaíso feiert Tag der Deutschen Einheit

Anlässlich des Deutschen Nationalfeiertags lud der Deutsche Verein zu Valparaíso zusammen mit dem deutschen Honorarkonsul, Jan Karlsruher, am 4. Oktober zu einem Empfang im Vereinsheim ein. Persönlichkeiten aus diplomatischen und öffentlichen Kreisen sowie zahlreiche Vertreter der deutsch-chilenischen Gemeinschaft nahmen an der Veranstaltung teil. Der Vereinsvorsitzende Christian Bonert begrüßte die Anwesenden und Honorarkonsul Jan Karlsruher erinnerte an die vor 34 Jahren in Frieden und Freiheit vollzogene Wiedervereinigung Deutschlands. Die deutsche Botschafterin Susanne Fries-Gaier ging auf die guten Beziehungen zwischen Chile und Deutschland ein und hob den fruchtbaren wirtschaftlichen und kulturellen Austausch zwischen den beiden Ländern hervor. Im Anschluss an die Vorträge tauschten sich die über 180 Gäste bei einem geselligen Cocktail aus. .

Quelle und Fotos: Deutscher Verein zu Valparaíso