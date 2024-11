«Deutsch rockt» ging dieses Mal «Durch Dick und Dünn»

Festival an DS Chillán

Rund 100 Schüler von 18 Deutschen Schulen nahmen am diesjährigen Rockfestival vom 21. bis 23. Oktober an der DS Chillán in teil. Es gab keine Sieger, aber viel gute Musik, die von den Bands genauso wie die Liedtexte in deutscher Sprache selbst geschrieben wurde.

Bernd Nöcker, Fachberater für Deutsch in Chile (ganz rechts) mit der Band Los Kuchen von der Jugendlandschule Talagante, zu der Belén González (Bass), Lukas Muñoz (Schlagzeug), Marcelo Zúñiga (Gitarre), José Muñoz (Gitarre), Manuel Cortés (Keyboard) und Catalina Cortés (Keyboard), Bárbara González und die Sängerin Avril Salinas gehören.

Auch dieses Jahr ging dem Festival eine umfangreiche Vorbereitungsphase voraus. Zunächst musste jede Schule den Liedtext und ihre Schülerband auswählen, die die Schule im nationalen Finale repräsentieren sollten. Außerdem mussten die Bands jeweils einen Imagefilm produzieren, in dem sie sich selbst, die wichtigsten Textstellen und die zentrale Botschaft des Liedes – der ganze Text auf Deutsch – vorstellten. Diese Filme wurden direkt vor den Auftritten der jeweiligen Band auf dem Festival gezeigt. Das Motto des Rockfestivals 2024 lautete «Durch Dick und Dünn».

Die The 5ndena der DS Los Angeles: Agustín Garcés, Keyboard, Diego Quinteros, Gitarre, Vicente Andrés, Sänger, Ignacio Medina, Schlagzeug, und Diego Muñoz, Bass

Die DS Chillán, die Zentralstelle für das Auslandsschulwesen und das Goethe Institut hatten alle Pasch-Schulen in Chile zur Teilnahme am Rockfestival 2024 eingeladen. Dieses Projekt verläuft in den Schulen kurs- und fächerübergreifend. Daher kommen Schüler aus verschiedenen Jahrgangsstufen zusammen, um deutschsprachige Rocklieder zu texten und zu komponieren. Im Deutschunterricht wird darauf geachtet, dass die Texte aussagekräftig, poetisch und grammatikalisch korrekt sind, während im Musikunterricht eine passende Melodie komponiert wird.

Während des Festivals nahmen die Schüler auch an Instrumenten-Workshops teil.

Für die Schüler stand am ersten Tag Kultur auf dem Programm: Es ging per Bus zum Marta Colvin Museum, Chillán Theater und Geburtshaus von Gonzalo Rojas. Die Jugendlichen waren während der drei Tage bei Gastfamilien untergebracht.

Am 22. Oktober nahmen die Schüler an verschiedenen Instrumenten-Workshops teil: Schlagzeug, Bass, Gitarre und Keyboard wurde angeboten. Nachmittags gab es einen Deutsch-Workshop.

Die Band Ohrwurm der DS Chillán: Francia Álvarez (Gitarre), Matías Bustamante (Gitarre), Trinidad González (Bass), Ignacia Piña (Gitarre), und Joaquín Bustamante (Schlagzeug)

Am dritten Tag fand das Festival-Konzert statt. Leider begann es gleich zu Beginn des Festivals am 21. Oktober zu regnen, sodass die Bühne über Nacht in die Turnhalle verlegt werden musste. Dennoch hat alles gut geklappt. Alle Bands und ihre Mitglieder wurden am Schluss für ihre musikalische Darbietung gewürdigt.

Quelle: Zentralstelle für das Auslandsschulwesen