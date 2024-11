Zwölf junge Musiker aus Chonchi auf Konzertreise in Deutschland

Ein Kulturprojekt der Region Los Lagos macht es möglich

Eine unglaubliche Reise für die zwölf jungen Musiker des Orquesta Patrimonial de Chonchi wurde wahr: Sie flogen im Oktober nach Deutschland, wo sie zwei Konzerte in Berlin und eines in Hamburg gaben. Der Dirigent José Astudillo Velásquez konnte dank der finanziellen Unterstützung der Regierung der Region Los Lagos dieses Projekt mit den Jugendlichen organisieren, die aus schwierigen Verhältnissen kommen.

«Mit der Unterstützung der Regionalregierung ist ein Traum für die Kinder, aber auch für die Familien und die gesamte Gemeinde von Chonchi wahr geworden», freut sich José Astudillo, wenn er an die Deutschlandtournee seines Orchesters denkt. «Diese Reise hat eine neue Welt für die Kinder und Jugendlichen eröffnet: Sie sind jetzt motiviert, weiter zu lernen, zu studieren und zu reisen.»

Der 31-jährige Geiger und Dirigent reiste vom 16. bis 24. Oktober mit zwölf der 19 Mitglieder des Orchesters, die zwischen 12 und 17 Jahre alt sind, sowie einem Vertreter der Stadt Chonchi, zwei Lehrern und der Mutter eines Schülers nach Deutschland. Das Orquesta Patrimonial de Chonchi ist Teil der Escuela de Arte y Patrimonio von der Gemeindeverwaltung von Chonchi. Mehr als 100 Schüler nehmen an den Aktivitäten dieser Institution teil, die verschiedene Kurse wie Violine, Viola, Kontrabass, Akkordeon und Violoncello sowie Chorgesang und Tanzgruppen anbietet. Ziel ist es, die traditionelle Musik und die lokale Kultur zu bewahren und eine künstlerische Ausbildung im ländlichen Raum zu ermöglichen.

José Astudillo, ein Venezolaner, der seit sieben Jahren in Chile lebt, nahm im Juli an einer Ausschreibung der Stadt Chonchi teil und präsentierte sein Projekt. Es wurde genehmigt, und so finanzierte der Kulturbereich der Regionalregierung von Los Lagos etwa 90 Prozent der Initiative. Auch die Gemeindeverwaltung von Chonchi, verschiedene Institutionen und das Privatunternehmen Mowi unterstützten das Projekt. Außerdem wäre die Reise «ohne das große Engagement der Eltern in allen Bereichen nicht möglich gewesen», betont José.

Manuel Arenas, Vorsitzender des Vorstands des Club de Chile Hamburg, half bei der Organisation des Transports und des Konzerts in der Hansestadt. So konnte das Orchester am 23. Oktober im Kunstklinik Kulturzentrum Hamburg vor einem vollbesetzten Saal mit 100 begeisterten Zuschauern auftreten. Der chilenische Konsul Antonio Correa in Hamburg bedankte sich bei den Jugendlichen und ihren Eltern für «die bemerkenswerte Anstrengung und die Interpretation, die es schaffte, die Magie und die Mythologie der Insel Chiloé mit klassischen Instrumenten einzufangen». Das Programm umfasste unter anderem die Stücke «Lobo chilote», «La Pinco», «El Brujo», «El Millalobo», «Vals auquildau» und «Qué pena siente el alma».

Die beiden Konzerte in Berlin konnten durch den Einsatz der deutschen Musikerin Leila Weber ermöglicht werden. Sie arbeitet selbst an einem sozialen Musikprojekt: Hangarmusik ist ein Integrationsprojekt, in dem Kinder mit Fluchthintergrund gemeinsam mit Berliner Kindern Orchestermusik spielen. Die chilenischen Musiker traten mit dem Orchester am 20. Oktober im Camaro Haus auf und am 22. Oktober in der evangelischen Gemeinde Berlin-Dahlem.

«Der Kontakt zu den anderen Kindern war trotz Sprachbarrieren kein Problem: Sie kommunizierten über eine Übersetzungs-App auf dem Handy und sind bis heute in Kontakt», erzählt José. Der Besuch eines Konzerts der Berliner Philharmoniker war ein weiteres beeindruckendes Erlebnis für die jungen Musiker aus Chiloé: «Der chilenische Violinist des Orchesters, Álvaro Parra, hatte sie alle eingeladen.»

José ist überzeugt, dass «diese Tournee das Leben der Jugendlichen tiefgreifend verändert und ihnen einen neuen Weg eröffnet hat». Daher hofft er auf eine Wiederholung: «Nächstes Jahr wäre es wunderbar, wenn noch mehr junge Musiker aus Chonchi diese Chance erhalten könnten.»