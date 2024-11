Ein halbes Jahr haben sie sich im Konfi-Kurs-Kompakt einmal im Monat samstags vorbereitet. Hinzu kamen der regelmäßige Besuch des Sonntagsgottesdienstes und die Teilnahme an einem Jugendgottesdienst. Dann war es so weit: Für die sechs Jugendlichen fand im Rahmen eines feierlichen Segnungsgottesdienstes am 20. Oktober die Konfirmation in der Versöhnungsgemeinde statt, die von Pastor Sebastian Fitzke durchgeführt wurde, und an der auch ihre Familien teilnahmen.