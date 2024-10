Die Teilnehmer der 20 Feuerwehrkompanien vor dem Theater del Lago

Der von der 1. Kompanie «Germania» in Frutillar organisierte 52. Kongress des Verbands der Deutsch-Chilenischen Feuerwehrkompanien fand vom 11. bis 13. Oktober statt in Frutillar. An dieser Veranstaltung nahmen mehr als 250 Feuerwehrmänner und -frauen der 20 Mitglieder von Iquique bis Punta Arenas teil. Dabei wurde auch an das 50-jährige Jubiläum dieses Verbands gedacht (siehe Interview auf Seite 6 und 7).

Dietrich Angerstein, erster Präsident der 1974 gegründeten Konföderation deutsch-chilenischer Feuerwehrkompanien

An allen drei Veranstaltungstagen fanden kameradschaftliche Aktivitäten, Schulungen und Verwaltungssitzungen des Verbandsvorstands statt. Der erste Tag, 11. Oktober, begann mit der Eröffnungsfeier im Teatro del Lago in Frutillar, an der hochrangige Vertreter der Region und der Feuerwehr teilnahmen, darunter der deutsche Honorarkonsul Georg Wammes und der Regionalpräsident der Feuerwehr Marcos Montenegro. Nach der Zeremonie fand die traditionelle Parade entlang der Uferpromenade von Frutillar statt, bei der die Öffentlichkeit dabei sein und die verschiedenen Delegationen sehen konnte.

Ehrenpräsident Tomás Erber und Julio Grob

Der zweite Tag bedeutete einen wichtigen Meilenstein: die Grundsteinlegung im Deutschen Museum von Frutillar, einer Einrichtung, die die Rolle der Feuerwehr bei der Entwicklung der Stadt Frutillar hervorhebt und später mit dem Feuerwehrwettbewerb «Hans Kühn Beisser» fortgesetzt werden soll.

Für das Jahr 2025 liegt die Verantwortung für die Organisation dieser wichtigen Veranstaltung bei der fünfzehnten Kompanie «Máximo Humbser» der Feuerwehr von Santiago.

Francesco Tiso, Diego Arriagada, Rodrigo Astete, Carlos Machiavello und Rodrigo Arriagada

Gleichzeitig begeht der Verband der deutsch-chilenischen Feuerwehrkompanien in diesem Jahr sein 50-jähriges Bestehen: Am 25. November 1974 wurde er von der Junta Nacional de Bomberos de Chile anerkannt. Erster Präsident der Konföderation Deutsch-Chilenischer Feuerwehrkompanien war Dietrich Angerstein, Gründer der Fünfzehnten Kompanie «Máximo Humbser» der Feuerwehr von Santiago

Vor einigen Jahren gründete der Verband die privatrechtliche Gesellschaft «Corporación Alemana Amigos de los Bomberos», die ermöglicht, die Verwaltung in finanzieller Hinsicht zu professionalisieren und die derzeit Mitglied des Deutsch-Chilenischen Bunds ist.

Carlos Vera, Eduardo Poehls, Jorge Hornig, Javier Lalanne und Jorge Santamaría

Insgesamt gehören mehr als 1.500 Feuerwehrmänner und -frauen sowie 300 Brigadier-Kadetten zum Verband. Es befinden sich Einheiten in Iquique, Valparaíso, Santiago, Talcahuano, Concepción, Los Ángeles, Temuco, Pitrufquén, Valdivia, Paillaco, Río Bueno, La Unión, Osorno, Frutillar, Llanquihue, Puerto Varas, Puerto Montt und Punta Arenas.

Quelle und Fotos: Verband der Deutsch-Chilenischen Feuerwehrkompanien