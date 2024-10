Die 10 größten Oktoberfeste weltweit

Spezialausgabe – Oktoberfest, Club Manquehue

Wo auch immer das Oktoberfest gefeiert wird: Das Bier gehört dazu.

Es ist wieder so weit: Das ursprüngliche Oktoberfest findet vom 21. September bis 6. Oktober auf der Theresienwiese in München statt – aber eben auch in vielen anderen Orten der Welt. Nicht nur in die bayerische Landeshauptstadt strömen Millionen Oktoberfest-Fans. Das bayerische Party-Feeling wollen viele Nachahmer der «Wiesn» ebenfalls weltweit ihren Besuchern nahebringen. Die zehn größten auf dem Globus haben wir zusammengestellt.

10. Platz: Das Oktoberfest in Tokio, Japan

Das Oktoberfest in Tokio ist klein, aber fein: Mit gerade mal 1.000 Besuchern im Jahr ist es eher ein Event für Unternehmen, für eine Art Team Building und um den japanischen GeschäAftskunden die deutsche Kultur etwas näherzubringen.

9. Platz: Das Oktoberfest in Brisbane, Australien

Das größte australische Oktoberfest findet mit 36.000 Teilnehmern in Brisbane statt. Hier wird neben der typischen traditionellen deutschen Bratwurst und den «Pretzeln» auch der «Black Forest Cake», also die Schwarzwälder Kirschtorte, serviert – Hauptsache deutsch.

8. Platz: Die «Züri Wiesn» in der Schweiz

Wer hätte gedacht, dass auch die Nachbarn Deutschlands, die Schweizer, jedes Jahr ein Oktoberfest veranstalten? Vier Wochen lang dauert die «Züri Wiesn», die immerhin 40.000 Besucher jährlich anzieht – allerdings eben nicht auf die Wiese, sondern ins Zelt. Und die Schweizer sind auch keine Bierverächter: Rund 80.000 Maß, das ist ein ganzer Liter, werden in dieser Zeit getrunken – na dann Prost!

7. Platz: Das Frankenmuth Oktoberfest in den USA

Das erste Oktoberfest in den USA: Immer im September wird es seit 28 Jahren in Frankenmuth, Michigan, gefeiert.

1996 genehmigte der Münchner Oberbürgermeister Christian Ude der Stadt Frankenmuth, im US-Staat Michigan gelegen, als erster US-amerikanischen Stadt, deutsches Bier zu importieren. Seitdem sponsert das Münchner Hofbräuhaus das amerikanische Oktoberfest mit circa 100.000 Besuchern jährlich.}

6. Platz: Das Windhoek Oktoberfest in Namibia

Das afrikanische Land feiert bis heute dieses bayerische Fest: Deutsch-Südwestafrika war von 1884 bis 1915 eine deutsche Kolonie auf dem Gebiet des heutigen Staates Namibia und hat einige Traditionen beibehalten. Lange Zeit fanden kleinere Oktoberfeste im ganzen Land verteilt statt. Seit 2010 gibt es das Windhoek Oktoberfest in Namibias Hauptstadt. Die rund 500.000 Besucher messen sich im «Hackerzelt» im Bierkrug-Stemmen und im Wettsägen.

5. Platz: Das Oktoberfest Cincinnati, USA

Mit «America’s largest Oktoberfest» wirbt die zweitägige Veranstaltung mit über 500.000 Teilnehmern im Bundesstaat Ohio. 80.500 Bratwürste, rund 23.000 Brezen, 1.875 Pfund Kartoffelsalat und über 16.000 Strudel-Spezialitäten werden hier im Durchschnitt verzehrt.

Platz 4: Das Oktoberfest in Blumenau, Brasilien

Festzug beim Oktoberfest in Blumenau

Seit 1983 ist das in der brasilianischen Stadt Blumenau stattfindende Oktoberfest eines der größten und bekanntesten Oktoberfeste auf dem südamerikanischen Kontinent. Zur 18-tägigen Veranstaltung auf dem Veranstaltungsgelände Vila Germânica kommen 700.000 Besucher, für die es Weißwürste, Sauerkraut, Schweinshaxe und natürlich original deutsch gebrautes Bier gibt.

Das Oktoberfest in Blumenau findet seit genau 40 Jahren drei Wochen lang statt und ist nach dem Karneval in Rio de Janeiro das zweitgrößte Volksfest Brasiliens.

Platz 3: Kitchener-Waterloo-Oktoberfest, Kanada

Deutsche Einwanderer initiieren seit über 50 Jahren in der kanadischen Provinz Ontario das an der Besucheranzahl gemessen größte Oktoberfest Amerikas. Eine Woche lang feiern die 800.000 Teilnehmer und verzehren Bratwürste, Schnitzel, Sauerkaut und Bier, aber auch Strudel und Lebkuchen. Seit seiner Gründung hatte Kitchener-Waterloo eine Verbindung zu Deutschland, weil die ersten Siedler in der Region Deutsche waren – Kitchener hieß früher sogar Berlin. Das große Highlight ist – anders als in München – eine Parade am Erntedankfest (Thanksgiving). Das wird in Kanada früher gefeiert als in den USA, weil im nördlicheren Kanada die Ernte früher eingeholt wird.

Die Wahl der Miss Oktoberfest gehört im kanadischen Kitchener-Waterloo zum Fest dazu.

Die Besucher erwarten bayerische Blaskapellen und die Miss-Oktoberfest-Wahl, bei der Frauen aus der Region um den Titel kämpfen. Es gibt 14 verschiedene Bierzelte, in denen Biere von lokalen Brauereien und deutsche Importbiere ausgeschenkt werden. Das Angebot reicht von klassischen Lagerbieren und Hefeweizen bis hin zu abenteuerlichen Geschmacksrichtungen wie Kürbis, Erdnussbutter und sogar Ahornspeck.

Außerdem finden eine Parade mit Festwagen und eine Modenschau statt, bei der traditionelle bayerische Kleidung gezeigt wird. Außerdem können sich die Besucher auf einer Kirmes mit Fahrgeschäften, Spielen und anderen Attraktionen amüsieren.

2. Platz: Qingdao International Beer Festival, China

Das Oktoberfest in Qingdao findet an vielen Orten über die Stadt verteilt statt.

Bereits im August findet drei Wochen lang das asiatische Oktoberfest im chinesischen Qingdao statt. Auch hier geht diese Tradition auf eine ehemalige deutsche Kolonie in dieser Region zurück. Immerhin kann die Wiesn in China jährlich drei bis vier Millionen Besucher verzeichnen!

1 Platz: Das Münchner Oktoberfest, Deutschland

Platz 1 geht natürlich an das Original in München. Mit jährlich sechseinhalb Millionen Besuchern bleibt die deutsche Wiesn absoluter Spitzenreiter. Da bekommt man direkt Lust auf ein frisches Hendl und eine gute Maß Bier dazu. Auf geht’s zur Wiesn!

