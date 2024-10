Wie es 1810 zur ersten Feier des 18. September kam 

Es war eine List, durch die in Chile der Prozess der Unabhängigkeit angestoßen wurde. Erst die Wahl des ersten Regierungsrats durch den Cabildo von Santiago setzte die Unabhängigkeitsrevolution in unserer damaligen Kolonie in Gang. Diese bedeutete nicht nur die Befreiung vom Joch der spanischen Monarchie, sondern vor allem einen Prozess großer Veränderungen, der die bestehenden Strukturen, sozialen Normen, politischen Institutionen und Gebräuche in den unterschiedlichsten Bereichen erheblich veränderte.

«Primera Junta de Gobierno», Gemälde von Nicolás Guzmán (1889)

foto: Nicolás Guzmán Bustamante – www.santander.cl/nuestro_banco/santander-y-la-cultura

Der angesehene Historiker Diego Barros Arana beschrieb die Situation im Land vor diesem bedeutsamen Ereignis so:

«Al terminar el año de 1809 la agitación general de los espíritus hacía presentir una próxima conmoción en el reino de Chile. El descontento suscitado por la administración del brigadier Carrasco no era más que una manifestación accidental del cansancio que, en los espíritus más cultivados, había producido la subsistencia de un régimen que chocaba con las necesidades económicas de estas colonias y con las aspiraciones creadas por las ideas de la sociabilidad moderna que habían alcanzado a penetrar en ellas.» (Historia de Chile, Tomo 8)

Die zwei gegensätzlichen Stimmungen

Lange Zeit nachdem die Unabhängigkeitsbewegung in anderen amerikanischen Kolonien entstanden war, waren im Jahr 1810 endlich die Bedingungen in Chile günstig, sodass diese kultivierteren Geister, von denen Barros Arana spricht, ihre libertären Vorstellungen trotz der konservativen Mitbürger durchsetzen konnten. Und das gelang ihnen nur durch eine sehr gut geplante List. Mariano Torrente, spanischer Historiker und Priester, sagt zu diesen Ereignissen:

«Revestida la elección del Conde de la Conquista (Mateo de Toro Zambrano y Ureta) con todas las fórmulas de aparente legitimidad, se hallaron ya los sediciosos en estado de obrar libremente en la trazada carrera de su independencia, sosteniendo la efímera autoridad de aquel anciano nonagenario y decrépito, hasta que la marcha de los negocios de Buenos Aires los habilitase a rasgar el último y débil velo que ocultaba sus pérfidos designios.» (Historia de las Revoluciones de Chile)

Einladung zur Eröffnung des Kabinetts in die «Salas del Real Tribunal del Consulado» am 18. September 1810

foto: Memoria Chilena

Diese Aufrührer, auf die sich Mariano Torrente bezieht, waren keine anderen als die kultivierteren Geister, von denen Barros Arana spricht, das heißt Liberale und Freimaurer, die sich die Maximen zu eigen gemacht hatten, die von den Weisen der Aufklärung wie Voltaire, Rousseau, Kant, Locke und anderen formuliert und gefördert wurden. Die Identifikation dieser Aufrührer mit Liberalen und Freimaurern wurde nachher aber von der Mehrheit der Historiker unterschlagen, um ja nicht zugeben zu müssen, dass die Unabhängigkeit der spanischen Kolonien von Leuten geplant und verwirklicht worden war, die sich der Macht der katholischen Kirche kräftig widersetzt hatten. Ironischerweise ist es Mariano Torrente, der selbst Priester ist, der diese besagte Identität deutlich beschreibt:

«De las que emanaba todo el poder e influencia de San Martin y O›Higgins, como miembros de la gran logia masónica establecida en la capital.» (Historia de las Revoluciones de Chile)

Statt Liberale und Freimaurer wurden die Aufwiegler später Unabhängigkeitspatrioten genannt, um nicht ihre wahre Gesinnung zu nennen. Denn sie wurden offensichtlich von derselben libertären Philosophie inspiriert wie die anderen Vorläuferrevolutionen, zum Beispiel die Unabhängigkeitsrevolution der Vereinigten Staaten, wie Martínez es bestätigt:

«Las Américas recibieron desde los principios el sistema de la revolución francesa como el más análogo y conforme a sus deseos; pues este nuevo mundo cree que ya llegó al estado de la pubertad, y que puede muy bien regirse sin tutores ni curadores que lo sostengan; cuyo concepto halagüeño, abrigado y fomentado en el seno de la América hace algunos tiempos, ha recibido cuerpo y robustez últimamente en el ejemplo constante y manifiesto de los Estados Unidos, que siendo una pequeña parte de su vasto cuerpo ha conseguido su independencia.» (Memoria Histórica sobre la Revolución de Chile)

Das waren die zwei gegensätzlichen Stimmungen dieser Zeit, die an jenem Dienstagmorgen, dem 18. September 1810, deutlich zum Ausdruck kamen. Die einen versuchten, mit großen Schritten in die Zukunft zu schreiten, die anderen wehrten sich dagegen, den Status quo von gestern zu verändern. Am Ende setzte sich dennoch die Modernisierung durch diese List durch. Nachdem die Wahl des Ersten Regierungsrates abgeschlossen und allen Institutionen und Bürgern der Treueeid auferlegt worden war, feierten die Verschwörer voller Glück und Stolz ihren Triumph. Die Gegner, also die «Europäer» oder «Chapetones» und der chilenische Klerus, nahmen die Nachricht fast mit Panik und großer Sorge um die Zukunft auf.

Jubel, Applaus und musikalische Glückwünsche

Die Verschwörer, die sich ihres erzielten Erfolgs sehr bewusst waren, und all die Bürger, die die Bedeutung des Geschehens eigentlich nicht kannten, wollten feiern. Wie Barros Arana sagt:

«Al anunciarse que la junta gubernativa quedaba instalada, el pueblo prorrumpió en vivas y aplausos. En la noche casi todas las familias pusieron luminarias en el frente de sus casas, i se organizaron bandas improvisadas de músicos que fueron a dar serenatas de felicitación al conde de la Conquista, a los hijos de este que habían cooperado al cambio gubernativo i a los otros miembros de la junta. Aquellas muestras de regocijo público se prolongaron casi hasta el amanecer, en medio de una apacible tranquilidad que no turbaron ni las alarmas ni los disturbios.» Historia de Chile, Tomo 8)

Oder wie Melchor Martínez es ausdrückt:

«Los autores y partidarios del nuevo Gobierno, alegres y triunfantes, celebraban y aplaudían su reciente victoria con músicas, iluminaciones, parabienes y todo jénero de gratulación. Estos eran pocos comparados con la parte sana y sensata; no escedian de la quinta parte de la población; pero eran de los más insultantes, atrevidos, y de clase nada despreciable, en su mayor parte.» (Memoria Histórica sobre la Revolución de Chile)

Das oben Gesagte wird durch den angesehenen Bürger Manuel Antonio Talavera, einen prominenten Gegner des Fortschritts, bestätigt, der in seinem Tagebuch hinterließ, was für ihn die Verdorbenheit der damaligen chilenischen Gesellschaft bedeutete:

«En la noche formaron varias músicas los partidarios; primeramente, la dieron en casa del señor Presidente, de allí a la de don Ignacio de la Carrera, de allí a la del señor coronel Reina, de allí a la de don Martin Encalada, de aquí a la de don José Joaquín Toro, hijo del señor Presidente, i de aquí, finalmente, en la de Rosales, hasta las tres i media de la mañana. Así ostentaban su triunfo los partidarios.» (Diario de M. A. Talavera)

Das war also die erste Feier des 18. September, der Tag, an dem im ganzen Land die bekannten Ereignisse in der Geschichte Chiles festlich begangen wurden. Dieses Datum, das die Geburtsstunde unserer chilenischen Republik bedeutet, in der unsere Gesellschaft immer noch lebt, haben die Chilenen nie aufgehört, Jahr für Jahr groß zu feiern.