Konzert der Acchal mit dem Jugendsinfonieorchester Odeon aus München

Anlässlich ihres zehnjährigen Bestehens sang die Agrupación Coral Chileno-Alemana (Acchal) auf zwei Jubiläumskonzerten: am 19. August mit dem Jugendsinfonieorchester Odeon aus München im Teatro California (dort entstanden die Fotos) und am 30. August in der Iglesia Divina Providencia, begleitet vom Orchester Fundación Hijos de Bach de Santiago. Das Jugendsinfonieorchester Odeon aus München spielte unter der Leitung von Julio Doggenweiler, der in Deutschland lebt und das Orchester gründete, das aus 70 Jugendlichen im Alter von 14 bis 24 Jahren besteht. Auf dem Programm standen am 19. August Werke von Felix Mendelssohn Bartholdy.