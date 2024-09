Die Jahreshauptversammlung des Deutsch-Chilenischen Bunds fand am 16. August in Concepción statt. An der Versammlung im Clubhaus des Deutschen Sportclubs nahmen 45 Mitglieder teil, außerdem vier Mitglieder per Video und es waren 26 Gäste anwesend.

Quelle und Fotos: DCB