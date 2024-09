Welche sind die besten Empanadas im Groβraum Santiago?

Am 31. August bewerteten Vertreter des Círculo de Cronistas Gastronómicos y del Vino in einer Blindverkostung die Qualität von mehr als 50 traditionellen Empanadas.

Das Ergebnis

1. Platz: Don Guille (Santiago Centro, Gorbea 2554, Tel. 9-42379217) – 2.600 Pesos

2. Platz: La Temucana (Peñalolén, Av. Quebrada de Macul 7191, Tel. 9-53990612) – 3.000 Pesos

3. Platz: Rosalía (Lo Barnechea, Pastor Fernández 15521, Tel. 223215933) – 3.000 Pesos

Preis Selecta für das beste Preis-Leistungs-Verhältnis: Bendita Comida (Avenida Los Leones 2500 local 29, Providencia, Tel. 23 365 22 33) – 2.250 Pesos

Die mit Fleischfüllung, im Backofen gegarten Empanadas waren am selben Vormittag in Lokalen in verschiedenen Stadtteilen des Groβraums Santiago gekauft worden – ohne dass die jeweilgen Besitzer oder Angestellten wussten, dass ihre Produkte an diesem Wettbewerb teilnehmen würden. Die traditionelle Veranstaltung fand bereits

zum 21. Mal im Vorfeld des chilenischen Nationalfeiertages statt und wurde in diesem Jahr im Club de la Unión ausgetragen, unterstützt von Gato, Típico Chileno, (VSPT Wine Group), dem Gobierno de Santiago und der Corporación Regional sowie Selecta.

Die Teigtaschen bekamen die Juroren mit Nummern versehen auf ihre Teller, das heißt, ohne die Namen der Hersteller zu kennen. Auf speziellen Listen erfolgte die Bewertung in einer Skala von 1 bis 7, wobei Teig, Füllung und Gesamteindruck beurteilt

wurden. So muss sich unter anderem das Aroma von Fleisch, Zwiebeln, Kreuzkümmel und (gut durchgebackenem) Teig auf ausgewogene Weise verbinden; eine schwarze Olive, gekochtes Ei und Rosinen sollen enthalten sein und so der typische Geschmack entstehen – dank der Qualität, der Harmonie und der perfekten Zubereitung der Zutaten. Zum Schluss erfolgte die endgültige Nominierung der Sieger unter den Besten der Vorauswahl.