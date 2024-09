Die Schweizer Schule feiert Nationalfeiertag und Jubiläum

In der Schweizer Schule fand am 9. August die Feier des Schweizer Nationalfeiertags und des 85-jährigen Jubiläums der Schule statt. Rund 1.200 Besucher kamen, darunter die Familien der Schüler sowie ehemalige Schüler und Freunde der Schule. Schulleiter Walter Stooss hielt die Begrüßungsrede und erklärte, dass das Datum des Nationalfeiertags am 1. August vor rund 150 Jahren ausgewählt wurde, um der Allianz der drei ursprünglichen Kantone zu gedenken. Daher sei die Verlegung aufgrund des stürmischen Wetters in Santiago kein Hindernis gewesen, um die Feier dennoch stattfinden zu lassen. Christian Kassu, Präsident der Corporación Colegio Suizo de Santiago, gab einen kurzen Überblick über die Schulgeschichte und forderte die Schulgemeinschaft auf, weiter zusammenzuarbeiten, um das 100-jährige Jubiläum zu feiern. Gabriel Torrent, Schweizer Konsul in Chile, hob die Bedeutung der 18 Schweizer Schulen im Ausland als Botschafter der Swissness, der Kultur und der Bildung hervor.

Anschließend fand ein Bingo-Spiel statt, organisiert von der Comisión Vida Sana des Centro de Padres. Der Verkauf von Raclette, Bratwurst und Kaffee durch Schüler und Eltern unterstützte die Studienreise in die Schweiz im dritten Jahr der Sekundarstufe. Es wurde das digitale Buch «CSS in 85 Worten», das Ergebnis eines Literaturwettbewerbs im April, und das Leben an der Schule durch ein vierminütiges Video mit Interviews mit Schülern und Lehrern vorgestellt.