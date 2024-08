Kaufmann: Interview mit Marcelo Sverdlov, 

Geschäftsführer Post Venta

Welche Dienstleistungen, die sich von denen der Konkurrenz abheben, bietet Ihr Unternehmen seinen Kunden an?

Marcelo Sverdlov, Geschäftsführer Post Venta bei Kaufmann

Wir verstehen uns als strategischer Partner unserer Kunden, der Transportlösungen anbietet, die über den eigentlichen Kauf von Fahrzeugen hinausgehen. Wir verfügen über das größte Vertriebs- und Servicenetz in Chile. Dank dieser flächendeckenden Präsenz sind wir in der Lage, schnell und effizient auf jede Anforderung zu reagieren.

Wir integrieren ständig die neuesten Technologien in unsere Fahrzeuge und Dienstleistungen und passen sie kontinuierlich an die sich ändernden Bedürfnisse des Marktes an. Das reicht von fortschrittlichen Sicherheitssystemen in den Fahrzeugen selbst bis hin zu Konnektivitätsoptionen, die das Fahrerlebnis verbessern.

Wir wollen, dass unsere Kunden bei Kaufmann alles finden, was sie brauchen, und auch das, von dem sie nicht wissen, dass sie es brauchen könnten. Deshalb entwickeln wir ständig neue Dienstleistungen wie CoPilot, Wartungsverträge, die Kaufmann-Webplattform und die Anwendung zur Überwachung von Fahrzeugen in der Werkstatt mit allen Details des Prozesses. Unsere neue Niederlassung in Lampa ist ein Beispiel dafür, wie wir weiterhin den besten Kundendienst bieten wollen. Wir sind strategisch günstig an der Ruta 5 gelegen, nur zehn Minuten von unserem Kaufmann-Logistikzentrum entfernt, um Ersatzteile schneller und effizienter verfügbar zu haben. Dadurch wird die Zeit, die die Fahrzeuge in den Werkstätten verbringen, weiter verkürzt.

Welche sind die aktuellen Trends auf dem chilenischen Automobilmarkt?

Der Markt befindet sich in einem tiefgreifenden Wandel, der die Zukunft der Branche prägen wird. Einer der wichtigsten Trends ist das steigende Interesse an nachhaltiger Mobilität. Die Verbraucher sind sich zunehmend der Umweltauswirkungen ihrer Entscheidungen bewusst, was zu einer steigenden Nachfrage nach Elektro- und Hybridfahrzeugen geführt hat. Bei Kaufmann haben wir auf diesen Trend reagiert, indem wir unser Angebot an schadstoffarmen Fahrzeugen erweitert haben, um sicherzustellen, dass unsere Produkte mit dem Übergang zu einer umweltfreundlicheren Mobilität im Einklang stehen.

Besichtigung eines Wartungszentrums

Ein weiterer wichtiger Trend ist die Digitalisierung und Konnektivität von Fahrzeugen. Heute sind Autos gefragt, die mit fortschrittlichen Technologien ausgestattet sind, die das Fahrerlebnis verbessern, zum Beispiel Fahrerassistenzsysteme, vollständige Konnektivität mit mobilen Geräten und Unterhaltungsdienste. Darüber hinaus erstreckt sich die Digitalisierung auch auf das Einkaufserlebnis, wo die Kunden agilere und personalisierte Prozesse erwarten.

Was muss der Kunde tun, um die richtige Werkstatt zu finden?

Wir empfehlen den Besuch unserer Internetseite oder die Nutzung unserer App mit einer vollständigen Liste unserer Vertragswerkstätten in ganz Chile. So können Kunden ganz einfach die nächstgelegene Filiale ausfindig machen und die verfügbaren Dienstleistungen überprüfen, was die Planung von Terminen und Buchungen vereinfacht. Unser Team berät bei der Auswahl der Werkstatt, sei es für routinemäßige Wartungsarbeiten oder für spezielle Reparaturen.

fotos: Kaufmann